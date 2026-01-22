بينتيكي: تذكرت «ديربي ميرسيسايد» في مشاركتي الأولى مع الوحدة

أبدى اللاعب البلجيكي، كريستيان بينتيكي، سعادته بالمشاركة للمرة الأولى مع الوحدة، عندما خاض مواجهة الفريق أمام العين في الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين، يوم السبت الماضي، مؤكداً انبهاره بالأجواء الجماهيرية للمباراة، لافتاً إلى أنها أعادته بالذاكرة إلى مبارياته السابقة مع ليفربول أمام إيفرتون في «ديربي ميرسيسايد» بالدوري الإنجليزي.

وقال بينتيكي لـ«الإمارات اليوم» إنه «متحمس لخوض المرحلة المقبلة مع الوحدة، ويتطلع إلى تقديم مستويات قوية تسهم في تحقيق نتائج إيجابية وإضافة حقيقية لمسيرة الوحدة في مختلف المسابقات».

وأوضح بينتيكي (36 عاماً) أن التعادل الذي خرج به الفريق يُعد مكسباً مهماً، نظراً لظروف المباراة الصعبة، مشيراً إلى أن «اللعب لفترات طويلة بتسعة لاعبين أمام فريق قوي بحجم العين فرض تحديات كبيرة داخل الملعب»، وأكد أن «السيناريو المعقد للقاء تطلّب تركيزاً عالياً وصلابة ذهنية واضحة، والنقطة التي حصدها الفريق ثمينة ويمكن البناء عليها خلال الجولات المقبلة».

وأشار المهاجم البلجيكي إلى أن هذه المباراة كانت ظهوره الرسمي الأول بقميص الوحدة، واصفاً التجربة بالمشجعة على المستويين الفني والنفسي، وشدد على أنه يشعر بحماس كبير تجاه التحدي الجديد، معبّراً عن رضاه عن الأداء العام للفريق، ومشدداً في الوقت ذاته على حاجته إلى بعض الوقت من أجل استعادة كامل جاهزيته البدنية وتحقيق انسجام أكبر مع زملائه داخل الملعب.

وتطرق بينتيكي إلى الانسجام الذي بدأ يتشكل مع المهاجم، عمر خريبين، معتبراً أن التفاهم المبكر بينهما مؤشر إيجابي لما يمكن أن يقدمه الفريق هجومياً في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن التعرف التدريجي إلى زملائه وطريقة لعبهم يمنحه ثقة أكبر، مؤكداً أن الأداء الجماعي سيتطور بشكل ملحوظ مع مرور الوقت وزيادة الانسجام.

وأعرب لاعب الوحدة عن إعجابه الكبير بالأجواء الجماهيرية التي صاحبت اللقاء، مؤكداً أنه كان قد سمع كثيراً عن جماهير النادي قبل الانضمام، لكنه لمس حجم الدعم والحماس بشكل مباشر داخل الملعب، واعتبر «الحضور الجماهيري الكبير كان عاملاً محفزاً للفريق، وأسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين خلال فترات صعبة من المباراة».

وأكد بينتيكي أن ما قدمه الفريق عكس شخصية قوية ووحدة واضحة بين جميع اللاعبين، موضحاً أن الجميع لعب بروح العائلة وبهدف واحد هو تحقيق الفوز، رغم الظروف الاستثنائية التي شهدها اللقاء، وأضاف أن التماسك والانضباط كانا مفتاح الخروج بنتيجة إيجابية، في مباراة امتلأت بالتفاصيل الصعبة.

وكشف عن التعليمات التي تلقاها اللاعبون من الجهاز الفني بعد النقص العددي، مشيراً إلى أن التركيز كان منصباً على التماسك، وتقارب الخطوط، وتقديم الدعم المتبادل بين جميع العناصر داخل الملعب، وأكد أن اللعب بتسعة لاعبين أمام فريق قوي يتطلب جهداً مضاعفاً وانضباطاً تكتيكياً عالياً.

وختم بينتيكي حديثه بالتأكيد على أن هذه المباراة ذكّرته بالأجواء الخاصة للمباريات الكبرى، مشدداً على أن مثل هذه المواجهات هي جوهر متعة كرة القدم، لما تحمله من حماس وأدرينالين وتفاعل جماهيري، معبّراً عن ثقته بقدرة الوحدة على مواصلة المنافسة بروح قتالية قوية خلال ما تبقى من الموسم.

قوة بدنية.. وبصمة هجومية

يُعد كريستيان بينتيكي واحداً من أبرز المهاجمين البلجيكيين الذين تركوا بصمتهم في الملاعب الأوروبية خلال العقد الأخير، بفضل قوته البدنية، وحضوره داخل منطقة الجزاء، وقدرته على التسجيل في المباريات الكبرى، وانطلقت مسيرته مع نادي جينك البلجيكي، حيث لفت الأنظار بإمكاناته الهجومية، قبل أن ينتقل إلى ستاندارد لييج، ليبدأ بعدها مرحلة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبرز اسمه بشكل لافت مع أستون فيلا، حيث قدّم مواسم قوية جعلته من أبرز المهاجمين في البطولة، ما فتح له باب الانتقال إلى ليفربول عام 2015.

وخاض بينتيكي تجربة مع ليفربول، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى كريستال بالاس، الذي عاش معه فترة طويلة، وكان إحدى ركائز الفريق الهجومية في الدوري الإنجليزي، وبعد سنوات في إنجلترا اتجه المهاجم البلجيكي إلى الدوري الأميركي، حيث لعب في صفوف دي سي يونايتد، وواصل هناك تقديم مستويات لافتة جعلته من الأسماء البارزة في المسابقة.