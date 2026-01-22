«هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف تنطلق اليوم

تنطلق اليوم منافسات النسخة الـ37 من بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»، أعرق بطولات الغولف في المنطقة التي انطلقت عام 1989، والتي تعد واحدة من فعاليات النخبة في سلسلة رولكس ضمن «السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد، بجوائز مالية تبلغ تسعة ملايين دولار.

وتشهد البطولة، التي تستمر حتى يوم الأحد المقبل، واحدة من أقوى النسخ على صعيد التنافس بين أسماء تُعد الأقوى في العالم في الوقت الحالي، يتقدمهم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بأربعة ألقاب، والطامح لتعزيز هذا السجل برفع كأس «الدلة» للمرة الخامسة، كما يوجد تيريل هاتون حامل اللقب في مهمة صعبة للفوز للعام الثاني على التوالي، من بين أسماء يبرز فيها داستن جونسون المصنف الأول عالمياً سابقاً، وتومي فليتوود بطل كأس فيديكس، وغيرهم.

وأكد ماكلروي، في المؤتمر الصحافي قبل انطلاق البطولة، طموحه لتجديد الانتصار بها، وقال: «أنا أعشق دبي، فهي تحمل لي ذكريات رائعة كثيرة، أولها كانت مشاركتي قبل 20 عاماً في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك عندما كنت في السادسة عشرة من عمري، لقد التقيتُ بالعديد من الأشخاص الرائعين خلال هذه الرحلة، وبصراحة، طالما شعرتُ أنها المكان الأمثل لبدء العام».

وأضاف: «شعرت بفخر كبير للغاية عندما حققت الفوز باللقب للمرة الأولى في عام 2009، وكان أمراً رائعاً كونه أول فوز في مسيرتي الاحترافية وتحقق في مثل هذا المكان وهذه البطولة العريقة، مع قائمة الفائزين المتميزة، وبعد أن لعبت هنا كلاعب هاوٍ لسنتين، وبفضل تأهلي للأدوار النهائية في هذه البطولة، تصدرت التصنيف العالمي للاعبين الهواة».