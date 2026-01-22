السورينامي ماركيلو يصل إلى أبوظبي للانضمام للجزيرة

ذكر تقرير إعلامي سويسري أن اللاعب السورينامي، جاهنواه ماركيلو، جناح فريق زيورخ السويسري، البالغ 23 عاماً، يستعد لمغادرة النادي قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية، بعد تلقيه عرضاً من نادي الجزيرة الذي يسعى بقوة إلى ضمه.

وقال موقع «إس إف إم فوتبول» السويسري إن ماركيلو توجّه إلى أبوظبي، موضحاً أنه قد يحصل على راتب سنوي يصل إلى 1.5 مليون يورو صافي، إضافة إلى مكافآت قد ترفع القيمة الإجمالية للصفقة، بينما يُطالب نادي زيورخ بمبلغ يقارب 4.5 ملايين يورو للسماح برحيله إلى «فخر أبوظبي».

وأضاف: «جاهنواه ماركيلو، الذي بدأ مسيرته في الأكاديميات الهولندية، برز بفضل سرعته ومهاراته في المراوغة وقدرته على خلق الفرص الهجومية، قبل أن ينتقل إلى الدوري السويسري، حيث أكسبه أداؤه الثقة والمكانة بين أفضل المواهب الصاعدة في مركز الجناح».

وتابع: «يأتي اهتمام الجزيرة الإماراتي بماركيلو في إطار تعزيز صفوف الفريق بلاعبين شبان يمتلكون خبرة أوروبية، وهو ما يعكس استراتيجية النادي في دمج المواهب الصاعدة ضمن صفوفه، والاستفادة من قدراتهم على المستوى الهجومي».

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة، عقب اجتياز اللاعب الفحص الطبي.

ويمتاز ماركيلو بالمرونة التكتيكية، حيث يمكنه اللعب كمهاجم على الأطراف أو مهاجم ثانٍ، وقد سجل أهدافاً حاسمة وصنع العديد من الفرص خلال مشاركاته الأوروبية، ما جعله هدفاً للعديد من الأندية الخليجية الطامحة إلى ضم لاعبين شباب يمتلكون خبرة أوروبية ويستطيعون تعزيز الخط الهجومي.

وجاهنواه ماركيلو هو جناح هولندي سورينام، وبدأ مسيرته الكروية في هولندا عبر أكاديميات عدة، أبرزها فرق شباب أياكس وتفينتي، حيث صقل مهاراته في المراوغة والسرعة وصناعة الفرص.

ودخل ماركيلو عالم الاحتراف مع نادي تفينتي عام 2021، لكنه لم يشارك كثيراً مع الفريق الأول، ثم انتقل إلى جو أهيد إيغلز في الدوري الهولندي الممتاز، حيث خاض أولى مبارياته في الدوري وبدأ يبرز كأحد المواهب الشابة الصاعدة.

وفي موسم 2023-2024 غادر هولندا وانضم إلى نادي كستوشيا الكرواتي، حيث سجل أهدافاً عدة وقدّم أداء مميزاً جذب أنظار الأندية الأوروبية، قبل أن ينتقل في سبتمبر 2024 إلى نادي زيورخ السويسري، إذ أصبح لاعباً أساسياً وشارك في عشرات المباريات في الدوري السويسري الممتاز، مسجلاً أهدافاً وصانعاً فرصاً عدة، أما على المستوى الدولي، فقد استُدعي ماركيلو للعب مع منتخب سورينام في تصفيات كأس العالم.

ويمتاز ماركيلو بالقدرة على اللعب على الجناح الأيمن أو الأيسر، وسرعته ومهاراته في المراوغة وصناعة اللعب تجعله لاعباً مؤثراً في الهجوم، وهو ما دفع نادي الجزيرة إلى تقديم عرض قوي لضمه قبل نهاية فترة الانتقالات.

. ماركيلو سجل أهدافاً حاسمة وصنع الكثير من الفرص خلال مشاركاته الأوروبية.

. نجم سورينام بدأ مسيرته في الأكاديميات الهولندية ويمتاز بالسرعة والمهارة.