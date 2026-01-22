أبوشاويش: الفجيرة منصة عالمية لصناعة أبطال التايكواندو

تستضيف إمارة الفجيرة، خلال الفترة من الأول إلى التاسع من فبراير المقبل، في مجمع زايد الرياضي، بطولتين بارزتين في رياضة التايكواندو، ينظمهما نادي الفجيرة للفنون القتالية، بإشراف الاتحادين الإماراتي والدولي.

وتُقام بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو، المصنفة (G2)، خلال الفترة من الأول إلى الخامس من فبراير، في حين تُقام بطولة كأس العرب للتايكواندو، المصنفة (G1)، خلال الفترة من السابع إلى التاسع من فبراير من الشهر ذاته، وسط مشاركة عالمية وعربية مميزة.

من جانبه، قال مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية ومدير البطولتين، نادر أبوشاويش، لـ«الإمارات اليوم» إن الفجيرة باتت منصة عالمية لصناعة أبطال التايكواندو.

وأكد أبوشاويش أن بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو أسهمت بشكل مباشر في تطوير رياضة التايكواندو على المستويين العالمي والعربي، وهو ما أكده رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، الدكتور تشونغ وون تشو، وعدد من الشخصيات الرياضية العالمية.

وأضاف: «تُعد بطولة الفجيرة الدولية G2 بمنزلة افتتاح الموسم السنوي لبطولات الاتحاد الدولي للتايكواندو، حيث يطمح اللاعبون واللاعبات إلى استثمار أولى بطولات عام 2026 لخوض المنافسات، إلى جانب دورها الفاعل في حصد النقاط المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة عام 2028».

وأوضح: «أسهمت بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو في اكتشاف مواهب عالمية مميزة، تمكن عدد منها لاحقاً من التتويج بميداليات أولمبية وعالمية، إلى جانب أبطال عرب من الأردن وتونس والمغرب وسورية ومصر وسلطنة عمان ودول أخرى، وهو ما يُعد من أبرز المكاسب التي حققتها البطولة عبر مسيرتها».

وأشار أبوشاويش إلى أنه من المتوقع أن تشهد البطولتان مشاركة عالمية وعربية واسعة، في ظل ما توفره اللجنة المنظمة من تسهيلات غير مسبوقة مقارنة بغيرها من البطولات الدولية، إلى جانب البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها إمارة الفجيرة، فضلاً عن المواصفات الفنية العالية التي تتمتع بها البطولتان.