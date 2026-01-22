مباريات اليـوم

السوبر الإماراتي - القطري

الشارقة - الغرافة 20:00

الدوري العراقي

القوة الجوية - القاسم 16:00

الزوراء - النجف 18:30

الكرمة - بغداد 18:30

الدوري الأوروبي

فنربخشة - أستون فيلا 21:45

فينورد - شتورم 21:45

باوك - بيتيس 21:45

فيكتوريا بلزن - بورتو 21:45

يونغ بويز - ليون 21:45

الدوري المصري

الحدود - كهرباء الإسماعيلية 19:00

وادي دجلة - غزل المحلة 19:00

الإسماعيلي - المقاولون 22:00

الدوري التونسي

الإفريقي - النجم الساحلي 17:00

