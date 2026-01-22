مباريات اليـوم
السوبر الإماراتي - القطري
الشارقة - الغرافة 20:00
الدوري العراقي
القوة الجوية - القاسم 16:00
الزوراء - النجف 18:30
الكرمة - بغداد 18:30
الدوري الأوروبي
فنربخشة - أستون فيلا 21:45
فينورد - شتورم 21:45
باوك - بيتيس 21:45
فيكتوريا بلزن - بورتو 21:45
يونغ بويز - ليون 21:45
الدوري المصري
الحدود - كهرباء الإسماعيلية 19:00
وادي دجلة - غزل المحلة 19:00
الإسماعيلي - المقاولون 22:00
الدوري التونسي
الإفريقي - النجم الساحلي 17:00
