أعلنت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية عن إطلاق النسخة الأولى من بطولة المواهب الرياضية للريشة الطائرة، في 30 فبراير المقبل، في الصالة الرياضية لنادي مليحة الثقافي الرياضي بإمارة الشارقة، في إطار جهود وزارة الرياضة الرامية إلى اكتشاف ورعاية الأجيال الصاعدة، وتطوير قاعدة المواهب الوطنية في مختلف الألعاب الرياضية.

وتُنظَّم البطولة من قبل اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بدعم من لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، وباستضافة نادي مليحة الثقافي الرياضي، وذلك ضمن خطة وطنية تهدف إلى بناء منظومة متكاملة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية في الدولة.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، ورئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن هذه البطولة تأتي ترجمةً لرؤية وزارة الرياضة في بناء جيل جديد من الرياضيين القادرين على تمثيل دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يُمثّل نقطة انطلاق لسلسلة من البطولات والبرامج المخصصة لرعاية الموهوبين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وأضاف: «تُشكّل بطولة المواهب الرياضية للريشة الطائرة خطوة استراتيجية في مسار إعداد الأبطال وصقل المواهب، وتعكس تطلعاتنا في تطوير القدرات الوطنية وتعزيز حضور دولة الإمارات في رياضات المضرب. فالحدث لا يُعد مجرد بطولة تنافسية، بل رسالة وطنية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الرياضة بين فئة الشباب وتحفيزهم على التميز والعطاء».

ومن جانبها، أكدت رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة نورة الجسمي أن تنظيم هذه البطولة يُجسّد التزام الاتحاد بدوره في دعم استراتيجية اكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة الممارسين لرياضة الريشة الطائرة، مشيرةً إلى أن البطولة تُعد محطة محورية لاكتشاف عناصر واعدة قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلًا.

وقالت: «نفخر بإطلاق النسخة الأولى من بطولة المواهب الرياضية للريشة الطائرة، والتي تمثل خطوة أساسية في مسار بناء جيل جديد من اللاعبين الموهوبين. ونعمل من خلال هذه البطولة، بالتعاون مع وزارة الرياضة ولجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، على توفير بيئة تنافسية احترافية تُمكّن اللاعبين من إبراز قدراتهم، والانطلاق نحو مسارات تطوير طويلة المدى تخدم مستقبل اللعبة على المستوى الوطني».

كما دعت جميع الأندية والأكاديميات الرياضية في الدولة إلى المشاركة في البطولة، مشيرةً إلى أن الموقع الرسمي لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة سيُعلن خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل التسجيل وشروط المشاركة.

وتُعد هذه البطولة الخطوة الأولى ضمن البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الرياضية في رياضة الريشة الطائرة، حيث تهدف إلى توفير منصة حقيقية لاكتشاف الموهوبين الناشئين، وتقديم بيئة تنافسية احترافية وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، وتتضمن البطولة 10 فئات للمواطنين و10 فئات للجنسيات الأخرى من مختلف إمارات الدولة، وتشمل الفئات العمرية: تحت 9 سنوات – تحت 11 سنة – تحت 13 سنة – تحت 15 سنة – تحت 17 سنة (ذكور وإناث)، بما يعكس حجم الاهتمام المتزايد بتطوير القطاع الرياضي وتعزيز استدامة المواهب الوطنية.

وسيحصل الفائزون على ميداليات وجوائز تقديرية، كما سيتم اختيار نخبة من اللاعبين المتميزين للانضمام إلى برامج رعاية وتطوير المواهب التابعة للجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية (UAETSS)، بإشراف وزارة الرياضة وبالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف تقديم الدعم الفني والتدريبي المستمر للمواهب الواعدة.