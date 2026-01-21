مدرب الشارقة مورايس قبل مواجهة الغرافة: معتاد على تحقيق الانتصارات

أكد مدرب الشارقة البرتغالي خوسيه مورايس جاهزية الشارقة لمواجهة الغرافة غداً الخميس في كأس السوبر الإماراتي – القطري، مشدداً على أن هدف «الملك» الفوز باللقب، مشيراً إلى أن خوض الغرافة المباراة على ملعبه وأمام جمهوره، ليست أفضلية، كون أن قياسات الملعب والقوانين والأجواء كلها واحدة، على حد تعبيره.

وقال مورايس خلال المؤتمر الصحافي التقديمي: «المباراة فرصة للاعبين لكي يثبتوا قدرتهم على التعامل مع أي ضغوط، والعمل على استغلال أفضل الظروف، وهدفنا هو الفوز باللقب».

وأوضح: «معتاد على تحقيق الانتصارات، واللعب في ملعب المنافس لن يكون عائقاً أمامنا لتحقيق الفوز».

وكشف مورايس أن فريقه يستعد للمباراة بطريقة مسؤولة، ووصفها بأنها مهمة جداً بالنسبة لهم، وأن لديه تشكيلة جيدة لخوض المباراة، مؤكداً أنه بصدد بناء فريق قوي، وأن اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم لإسعاد جمهورهم.

وتابع: «لا أعلم كيف ستكون الظروف خلال المباراة، لكنني سأرقص فرحاً إذا فزت باللقب».

وأكد مورايس أنه يعرف لاعب الغرافة خوسيلو جيداً، لكنه يركز حالياً على فريقه.

واعتبر مدرب الشارقة أنه لا توجد مباريات متشابهة في كرة القدم، وأن مباراة السوبر الإماراتي - القطري لن تكون مثل مباراة السوبر الإماراتي التي خاضها الفريق أخيراً أمام شباب الأهلي وتوج «الملك» بلقبها.





