دبا يتعاقد مع البرازيلي أندريغو بديلاً للأردني محمود المرضي

تعاقدت شركة كرة القدم بنادي دبا مع اللاعب البرازيلي أندريغو أوليفيرا دي أراوخو، لتمثيل الفريق الأول خلال الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك بديلاً للاعب الأردني محمود المرضي، الذي تم الاستغناء عن خدماته مؤخراً. وجرى توقيع العقد بحضور المدير التنفيذي للنادي طه عزت، ومدير إدارة الشؤون المالية خالد راشد الظنحاني.

وسبق للاعب البرازيلي الجديد أن خاض تجارب احترافية مع عدد من الأندية في البرازيل والصين وكوريا الجنوبية، كما نجح في تسجيل خمسة أهداف خلال الموسم الماضي مع فريق سو وون إف سي الكوري الجنوبي.