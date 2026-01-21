الجزيرة يستعد لضم السورينامي ماركيلو

ذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب السورينامي جاهنواه ماركيلو، جناح فريق زيورخ السويسري البالغ من العمر 23 عاماً، تلقى عرضاً من نادي الجزيرة، الذي يسعى بقوة لضمه.

وقال موقع «إس إف إم فوتبول» السويسري إن ماركيلو يصل إلى أبوظبي قريباً وسيحصل على راتب سنوي يصل إلى 1.5 مليون يورو صافي، إضافة إلى مكافآت قد ترفع القيمة الإجمالية للصفقة، بينما يُطالب نادي زيورخ بمبلغ يقارب 4.5 مليون يورو للسماح برحيله إلى «فخر أبوظبي».

وأضاف: «جاهنواه ماركيلو، الذي بدأ مسيرته في الأكاديميات الهولندية، برز بفضل سرعته ومهاراته في المراوغة وقدرته على خلق الفرص الهجومية، قبل أن ينتقل إلى الدوري السويسري، حيث أكسبه أداؤه الثقة والمكانة بين أفضل المواهب الصاعدة في مركز الجناح».

وتابع: «يأتي اهتمام الجزيرة الإماراتي بماركيلو في إطار تعزيز صفوف الفريق بلاعبين شبان يمتلكون خبرة أوروبية، وهو ما يعكس استراتيجية النادي في دمج المواهب الصاعدة ضمن صفوفه، والاستفادة من قدراتهم على المستوى الهجومي».

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة، عقب اجتياز اللاعب للفحص الطبي.

ويمتاز ماركيلو بالمرونة التكتيكية، حيث يمكنه اللعب كمهاجم على الأطراف أو مهاجم ثانٍ، وقد سجل أهدافاً حاسمة وصنع العديد من الفرص خلال مشاركاته الأوروبية، ما جعله هدفاً للعديد من الأندية الخليجية الطامحة إلى ضم لاعبين شباب يمتلكون خبرة أوروبية ويستطيعون تعزيز الخط الهجومي.

وجاهنواه ماركيلو هو جناح هولندي سورينامي يبلغ من العمر 23 عاماً، بدأ مسيرته الكروية في هولندا عبر عدة أكاديميات، أبرزها فرق شباب أياكس وتفينتي، حيث صقل مهاراته في المراوغة والسرعة وصناعة الفرص.

ودخل ماركيلو عالم الاحتراف مع نادي تفينتي عام 2021، لكنه لم يشارك كثيراً مع الفريق الأول، ثم انتقل إلى جو أهيد إيغلز في الدوري الهولندي الممتاز، حيث خاض أولى مبارياته في الدوري وبدأ يبرز كأحد المواهب الشابة الصاعدة.

وفي موسم 2023-2024، غادر هولندا وانضم إلى نادي كستوشيا الكرواتي، حيث سجل عدة أهداف وقدم أداءً مميزاً جذب أنظار الأندية الأوروبية، قبل أن ينتقل في سبتمبر 2024 إلى نادي زيورخ السويسري، إذ أصبح لاعباً أساسياً وشارك في عشرات المباريات بالدوري السويسري الممتاز، مسجلاً أهدافاً وصانعاً لعدة فرص. أما على المستوى الدولي، فقد استُدعي ماركيلو للعب مع منتخب سورينام في تصفيات كأس العالم.

ويمتاز ماركيلو بالقدرة على اللعب على الجناح الأيمن أو الأيسر، وسرعته ومهاراته في المراوغة وصناعة اللعب تجعله لاعباً مؤثراً في الهجوم، وهو ما دفع نادي الجزيرة إلى تقديم عرض قوي لضمه قبل نهاية فترة الانتقالات.