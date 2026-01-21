مدرب الغرافة قبل لقاء الشارقة في كأس السوبر الإماراتي - القطري: مباراة واحدة بقلب كبير

أكد مدرب الغرافة القطري، البرتغالي بيدرو مارتنيز أن فريقه يعيش في أفضل حالاته، وذلك قبل المواجهة المرتقبة غداً الخميس، أمام الشارقة في كأس السوبر الإماراتي – القطري، واصفاً المباراة بأنها «مباراة واحدة بقلب كبير»، مشدداً على أن لدى فريقه هدفاً واحداً هو الفوز بكأس السوبر.

وقال مدرب الغرافة خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، الذي عُقد اليوم في الدوحة: «على الرغم من أن الفريق يعاني من غيابات، إلا أننا سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا».

وأشار مدرب الغرافة إلى أن «المباراة ستشهد عودة بعض اللاعبين المصابين».

من جهته، قال لاعب الغرافة خوسيه لويس خوسيلو إن فريقه «مستعد للمباراة، وأنهم كلاعبين متحمسون للقاء وإحراز اللقب»، مضيفاً: «علينا إعداد أنفسهم ذهنياً لمباراة النهائي، كونه لا مجال فيها للتعويض».