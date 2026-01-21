200 سبّاح في بطولة الخليج للسباحة "أبوظبي 2026"

تنطلق غداً الخميس، منافسات النسخة الـ30 من البطولة الخليجية للسباحة في أبوظبي، بمشاركة 200 سباح وسباحة يمثلون ستة منتخبات هي الإمارات، السعودية، الكويت، قطر، البحرين، وعُمان.

وتقام الفعاليات في المركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للرياضات المائية الدكتور حسين المسلم.

وتشهد البطولة مشاركة موسعة تمتد من فئة 10 سنوات وحتى فئة العمومي، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضات السباحة في المنطقة، ويؤكد جاهزية الإمارات لاستضافة كبرى البطولات القارية والدولية.

وتستمر المنافسات على مدار أربعة أيام بواقع فترتين صباحية ومسائية يوميًا، وتتضمن سباقات فردية وجماعية في مختلف الأعمار، فيما تختتم البطولة في 25 يناير الجاري بتتويج الفائزين في جميع السباقات.

ويشارك منتخب الإمارات للسباحة بوفد يضم 42 سباحاً في واحدة من أكبر مشاركاته الخليجية، مع طموحات كبيرة للمنافسة على المراكز الأولى.

وأكد رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الإمارات للرياضات المائية عبدالله الوهيبي، جاهزية أبوظبي لاستضافة الحدث، قائلاً: "نرحّب بجميع المنتخبات الخليجية في أبوظبي، ويسعدنا حضور الدكتور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للرياضات المائية. أكملنا كل الاستعدادات التنظيمية والفنية لتقديم نسخة استثنائية تعكس مكانة الإمارات وقدرتها على استضافة أهم البطولات. البطولة تضم 200 سباح وسباحة، ونتوقع حضوراً كبيراً في الافتتاح يليق بقيمة الحدث وتاريخه".