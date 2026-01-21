أسبوع رياضي حافل في مهرجان دبي للرياضات المائية.. 4 فعاليات وجوائز قيمة

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، "مهرجان دبي للرياضات المائية" الذي يضم سلسلة متتالية من 4 فعاليات خلال الأسبوع الجاري، ستكون حافلة بالتنافس والنشاط الرياضي المتنوع، والتي تقام بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والزوار القادمين للمشاركة في هذه المنافسات.

وانطلقت الفعاليات اليوم الأربعاء، وتتواصل حالياً بمنافسات الجولة الثانية من مسابقة دبي للألواح الطائرة "الكايت سيرف"، والمقامة على شاطئ جبل علي حتى يوم الأحد المقبل.

فيما تقام يومي الجمعة والسبت 23 و24 يناير الجاري، منافسات سباق دبي للدراجات المائية، والذي يشهد مشاركة نخبة من الرياضيين على شاطئ جبل علي، وتبلغ جوائزه المالية 351 ألف درهم.

وسيكون الختام يوم الأحد المقبل على شاطئ جميرا، بإقامة مسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك، والجولة الثانية من سباق دبي للتجديف الواقف والكاياك.

وعبر مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد المري، عن فخره بأن دبي تعد وجهة عالمية للنشاطات البحرية في هذا الوقت من العام خلال فصل الشتاء، وهو ما يشجع النادي على إقامة هذه الفعاليات المتنوعة بصورة متتالية في ضوء الإقبال الكبير على المشاركة من داخل وخارج الدولة، إلى جانب النجاح الكبير الذي حققته فعالية "يوم دبي البحري" خلال الأسبوع الماضي التي قدمت لنا مواهب ومستويات واعدة، نتطلع لتكرار المنافسة بينها في منافسات الألواح الطائرة ومنافسات الكاياك، إلى جانب الترقب الكبير لسباق دبي للدراجات المائية الذي يضم نخبة من أقوى وأفضل المتسابقين، ونتطلع فيه لمتابعة منافسة قوية وجميلة على شواطئ دبي.

وأكد المري في تصريحات صحافية أن باب التسجيل ما يزال مفتوحاً لاستقبال طلبات المشاركة في هذه المنافسات، وذلك مع استمرار التسجيل إلكترونيا لضمان سهولة وسرعة إنهاء الإجراءات، والتدقيق على كافة الشروط لضمان الشفافية بين كافة المشاركين، فيما حرصت فرق العمل المنظمة على إكمال كافة الترتيبات في موقعي المنافسات بالتعاون مع الجهات المختلفة من شركاء النجاح.

وتأتي إقامة هذه الفعاليات في إطار عمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وفق الخطة الاستراتيجية 2025-2027، والتي تهدف الى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للرياضات البحرية وتدعم الجهود المستمرة في تطوير الأنشطة والفعاليات الرياضية والمجتمعية ورعاية المواهب، إلى جانب توسيع نطاق الرياضات البحرية وإشهار وإضافة المزيد من المسابقات.