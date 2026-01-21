عبدالمجيد حسين: شباب الأهلي قادر على التعامل مع التحديات والحفاظ على الصدارة

استعاد شباب الأهلي صدارة دوري المحترفين بقوة، بعدما حقق فوزاً كاسحاً على دبا بنتيجة 7-0، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، على استاد راشد، ضمن الجولة الـ13 من المسابقة، ليُنهي الدور الأول متصدراً جدول الترتيب (32 نقطة) بفارق نقطة واحدة عن العين، ويتوّج بلقب «بطل الشتاء» للمرة الثامنة في تاريخه.

وجاء الانتصار الكبير ليؤكد التحول الواضح في أداء «الفرسان» خلال الفترة الأخيرة، بعدما تجاوز الفريق بدايته المتذبذبة ثم خسارة كأس السوبر أمام الشارقة، ليقدّم سلسلة من العروض القوية أعادته بقوة إلى سباق المنافسة على اللقب، ونجح شباب الأهلي في تسجيل 13 هدفاً خلال آخر ثلاث مباريات فقط، بعد فوزه على الوصل وعجمان بنتيجة 3-1 في كلتا المواجهتين، قبل أن يحقق أكبر انتصاراته هذا الموسم أمام دبا بسباعية نظيفة، مقابل استقباله هدفين فقط في المباريات الثلاثة.

من جانبه، أكد نائب رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عبدالمجيد حسين، أن الفوز الكبير على دبا بنتيجة 7-0 في الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين، أعاد الفريق إلى صدارة الترتيب ومنحه لقب «بطل الشتاء»، بعدما أنهى الدور الأول متقدّماً بفارق نقطة واحدة على العين.

وقال عبدالمجيد حسين لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز على دبا جاء في توقيت مهم، والجميع الآن متساوٍ في عدد المباريات، وهذا يجعل الأمور في أيدينا تماماً، إذا أراد شباب الأهلي الفوز بلقب الدوري، فعلينا الحفاظ على الصدارة والانتصار في كل المباريات المتبقية».

وأضاف: «نفرح اليوم، ولكن من الغد يجب أن نبدأ التفكير في المباراة المقبلة، والحمد لله استفدنا من جميع المباريات المؤجلة، ولم نخسر أي نقطة، والمعدل التهديفي ارتفع بشكل واضح بعد أن سجل الفريق عدداً كبيراً من الأهداف في الجولات الأخيرة، وهو ما عوّض الفترة الأولى من عمر الدوري».

وتابع: «عودة عدد كبير من اللاعبين المصابين، سواء من المواطنين أو الأجانب والمقيمين، منحت الفريق قوة إضافية وتنوعاً في الخيارات، ننتظر عودة بقية العناصر لنكون في أفضل جاهزية ممكنة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل ضغط المباريات وتداخل البطولات».

وعن مباراة السوبر الإماراتي القطري، التي ستقام السبت المقبل، قال: «تنتظرنا مواجهة قوية أمام السد، وهدفنا التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي، والمرحلة المقبلة مزدحمة بالبطولات: دوري أبطال آسيا، ودرع السوبر، وكأس رئيس الدولة، والدوري، ولكن الفريق قادر على التعامل مع كل هذه التحديات».

واختتم حديثه قائلاً: «لدينا فريق قادر على الحفاظ على الصدارة حتى نهاية الموسم، وثقتنا كبيرة باللاعبين والجهاز الفني، والأهم هو الاستمرارية والتركيز في كل مباراة».

تفوق فني

وتعكس أرقام الفريق في نهاية الجولة الـ13 حجم التفوق الفني الذي يقدمه شباب الأهلي، حيث يمتلك أقوى خط دفاع في الدوري باستقباله ثلاثة أهداف فقط، وبفارق واضح عن بقية المنافسين، إلى جانب تصدّره قائمة أقوى خط هجوم بالتساوي مع العين برصيد 27 هدفاً، كما أظهر الفريق توازناً لافتاً بين الأداء الدفاعي والهجومي، ما منحه أفضلية واضحة في سباق الصدارة.

ويحمل تتويج شباب الأهلي بلقب بطل الشتاء هذا الموسم دلالات تاريخية مهمة، إذ تُظهر الإحصاءات أن الفريق حسم لقب الدوري في ستة مواسم من أصل ثمانية أنهى فيها الدور الأول متصدراً، أعوام 1975 و1976 و2009 و2014 و2023 و2025، بينما توقفت المسابقة مرة واحدة عام 2020، كما تؤكد الأرقام تاريخياً أن بطل الشتاء توّج بلقب الدوري في 33 موسماً من أصل 47، ما يعزّز فرص «الفرسان» في المضي قدماً نحو اللقب.

وتزامنت استعادة الصدارة مع عودة عدد كبير من اللاعبين المصابين، سواء من العناصر المواطنة أو الأجنبية والمقيمة، وهو ما انعكس بشكل واضح على الأداء الجماعي والجاهزية البدنية، خصوصاً في ظل ضغط المباريات وتداخل البطولات في المرحلة المقبلة.

ويستعد شباب الأهلي لخوض تحديات متتالية، تبدأ بمواجهة السد القطري في درع السوبر الإماراتي - القطري، في مباراة يبحث خلالها عن التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي، إلى جانب استكمال مشواره في دوري أبطال آسيا، وكأس رئيس الدولة، وبطولة الدوري.