326 مليون يورو القيمة السوقية لفِرَق السوبر الإماراتي القطري

تنطلق غداً وعلى مدار أربعة أيام، في كل من الإمارات وقطر، منافسات كأس السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم، الذي يقام بمشاركة ثمانية فِرَق من البلدين، وهي شباب الأهلي، والشارقة، والجزيرة، والوحدة من الإمارات، والغرافة، والأهلي، والدحيل، والسد من قطر.

وطبقاً لأحدث إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، المتخصص في أرقام وإحصاءات الفِرَق واللاعبين، تبلغ القيمة السوقية للفرق الثمانية 326.47 مليون يورو.

ويتصدر فريق السد القطري القيمة السوقية الأعلى من بين الأندية المشاركة بقيمة سوقية تبلغ 63.53 مليون يورو، يليه فريق الدحيل بقيمة تبلغ 52.23 مليون يورو، ثم شباب الأهلي بقيمة تبلغ 46.30 مليون يورو.

ويأتي رابعاً فريق الجزيرة بقيمة تبلغ 45.65 مليون يورو، وخامساً الشارقة بقيمة تبلغ 37.25 مليون يورو، ثم الوحدة سادساً بقيمة تبلغ 34.43 مليون يورو، يليه فريق الغرافة سابعاً بـ27.40 مليون يورو، ثم الأهلي القطري بـ19.68 مليون يورو.

يذكر أن الغرافة سيلتقي مع الشارقة في استاد ثاني بن جاسم، للمنافسة على كأس السوبر في 22 يناير الجاري، والوحدة مع الدحيل في استاد آل نهيان للمنافسة على درع التحدي في 23 من الشهر نفسه، والسد مع شباب الأهلي في استاد جاسم بن حمد، للمنافسة على درع السوبر في 24 يناير، والأهلي مع الجزيرة في استاد محمد بن زايد للمنافسة على كأس التحدي في 25 من الشهر.