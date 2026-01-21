الكرواتي دامير مدرباً لفريق خورفكان

أعلن نادي خورفكان، أمس، تعاقده مع المدرب الكرواتي، دامير كرزنار، البالغ 53 عاماً، ليحل بديلاً للمدرب الوطني، حسن العبدولي، الذي تم إنهاء ارتباطه بالنادي قبل أيام.

ويمتلك كرزنار خبرة كبيرة ومعرفة جيدة بالدوري الإماراتي، بعد أن سبق له العمل مساعداً لمواطنه، زوران ماميتش، خلال توليه تدريب نادي العين، إلى جانب العمل مع العديد من الفِرَق الأوروبية وآخرها نادي أويبست المجري.

وعانى خورفكان، أخيراً، تراجع النتائج ليُنهي الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة جناها من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات مقابل سبع خسائر.