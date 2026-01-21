بيتروفيتش: احتلال الظفرة المركز الـ 7 في الدوري أمر عظيم

اعتبر مدرب الظفرة، المونتينيغري زيليكو بيتروفيتش، أن احتلال فريقه المركز السابع برصيد 16 نقطة، مع ختام مرحلة الذهاب في دوري أدنوك للمحترفين، يُعدّ أمراً جيداً وعظيماً، خصوصاً أن فريقه عائد من دوري الهواة للمشاركة هذا الموسم.

وكان الظفرة قد أنهى مرحلة الذهاب بالتعادل مع عجمان 1-1، مساء أول من أمس، في مباراة مثيرة، بعد أن سجل لاعبه البرازيلي، مارسيلو فيلهو، هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، ليسجل أول تعادل للفريق هذا الموسم، مقابل خمسة انتصارات وسبع هزائم.

ورشّح مدرب الظفرة، الصربي زيليكو بيتروفيتش، فريق شباب الأهلي للتتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، معتبراً أنه الأقرب لحسم الصراع، وقال في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إن شباب الأهلي يمتلك الأفضلية في سباق اللقب، هو الأقرب لنيل لقب الدوري، لما يملكه من جودة عالية في صفوف اللاعبين، إلى جانب جهاز فني مميز، فضلاً عن أسلوب لعبه المختلف عن بقية فرق الدوري، والذي يعتمد على النهج الهجومي والضغط المستمر، ما يجعله المرشح الأبرز للتتويج.

وأضاف: «هذا لا يعني خروج العين من سباق المنافسة في أي مرحلة من مراحل الدوري، بل سيظل منافساً حتى الجولات الأخيرة، وقد يتمكن من تحقيق اللقب، كونه نادياً كبيراً صاحب فلسفة واضحة تقوم على التوازن والتنظيم، والتعامل مع المباريات الكبيرة بأسلوب دفاعي منظم، إضافة إلى رؤيته الواضحة للمستقبل وبناء الفريق على أسس ثابتة»، وعن حظوظ الوحدة والوصل والجزيرة في المنافسة على اللقب، أوضح بيتروفيتش أن «هذه الفرق تبقى دائماً ضمن دائرة الصراع»، واصفاً بعضها بـ«العملاق النائم» القادر على الظهور بقوة في أي موسم، خصوصاً في ظل الإمكانات المالية الكبيرة التي تمتلكها، مقارنة بأندية أخرى ذات ميزانيات أقل.

وقال: «فوارق النقاط الحالية تجعل الصراع على القمة مفتوحاً ومثيراً، وقد تشهد الجولات المقبلة تقلبات عديدة في جدول الترتيب، لاسيما إذا استمرت نتائج مرحلة الإياب في بطولة الدوري على النحو الذي كانت عليه في الدور الأول».

وتطرق مدرب الظفرة إلى مشوار فريقه في الدور الأول قائلاً: «بالطبع ما حققناه خلال مشوارنا في الدور الأول أمر جيد وعظيم، أن نحصد 16 نقطة ونُنهي الدور الأول في المركز السابع، أعتقد أنهما أمران لم يكونا متوقعين لأحد، فالكثيرون كانوا يتوقعون أن نكون من الفِرَق التي تصارع للبقاء، خصوصاً أننا عائدون هذا الموسم من دوري الهواة».

وأضاف: «النجاحات التي حققها الظفرة لا يعود الفضل فيها إلى الطاقم الفني فقط، بل كان للإدارة دور كبير في هذه النجاحات، بفضل الاستقرار والدعم الكبير الذي يحصل عليه الفريق على الصعيد الإداري، والأهم من كل ذلك الأجواء الإيجابية داخل غرفة الملابس، فاللاعبون ظلوا طوال الوقت على قلب رجل واحد ويبذلون أقصى ما لديهم في التدريبات والمباريات، وهو الأمر الأهم بالنسبة لي».

وأشار بيتروفيتش إلى التحديات التي واجهت الفريق، موضحاً: «تجاوزنا مراحل صعبة في الدور الأول، خصوصاً في المباريات الأخيرة، بعد إصابة أكثر من لاعب كنا نعتمد عليهم بصورة كبيرة، لاسيما على صعيد خط الهجوم، إذ افتقدنا خدمات المهاجم المغربي كريم البركاوي، منذ مشاركته في بطولة كأس العرب الأخيرة، وعلى الرغم من ذلك نجح اللاعبون في تعويض تلك الغيابات، وحافظنا على نسق الأداء والنتائج الإيجابية».

وتابع: «حتى الآن لم نضمن البقاء في دوري المحترفين، ومازلنا بحاجة إلى حصد مزيد من النقاط، وأعتقد أنه عندما نصل إلى النقطة 20 قد تصبح الأمور إلى حد كبير شبه مطمئنة».

وحول مستقبله مع نادي الظفرة (فارس الغربية)، وما إذا كان هناك اتفاق مع الإدارة على تجديد عقده، قال بيتروفيتش: «حتى الآن لم أتفق مع الإدارة على أي أمور تتعلق بالتجديد، وعقدي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وعلى الصعيد الشخصي أرغب في الإقامة لأطول فترة ممكنة هنا في الإمارات، سواء مع الظفرة أو مع أي نادٍ آخر، والأيام المقبلة قد تكشف الكثير من الأمور التي أتمنى أن تكون إيجابية».

