الوهيبي: البطولة الخليجية للسباحة قيمة فنية وتاريخية كبيرة

أكد رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد الرياضات المائية، عبدالله الوهيبي، أن استضافة أبوظبي لبطولة دول مجلس التعاون الخليجي الـ30 للسباحة، تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير رياضة السباحة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»: «نعتز باستضافة البطولة لما تمثله من قيمة فنية وتاريخية كبيرة، ودور مهم في تعزيز التنافس الرياضي وتبادل الخبرات بين منتخبات دول المجلس».

وأضاف: «البطولة تشهد مشاركة 200 سباح وسباحة من ست دول خليجية، ويتنافسون ضمن فئات عمرية تمتد من 10 سنوات حتى فئة العمومي، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بتطوير قاعدة اللعبة واكتشاف المواهب الواعدة، إلى جانب دعم نخبة السباحين».

وأوضح أن «اختيار المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد لاستضافة المنافسات يأتي في إطار الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والمنشآت الرياضية الحديثة التي تمتلكها أبوظبي»، مؤكداً جاهزية كل اللجان التنظيمية لتقديم نسخة مميزة على المستويين الفني والتنظيمي.

وأشار الوهيبي إلى أن «إقامة البطولة خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير 2026، وبنظام السباقات الصباحية والمسائية، يمنح جميع المنتخبات فرصة تقديم أفضل ما لديها»، مشدداً على أن البطولة تُعد منصة مثالية لإعداد السباحين للاستحقاقات الإقليمية والقارية المقبلة.

وتابع: «نرحّب بجميع المنتخبات الخليجية المشاركة في أبوظبي، ونتمنّى التوفيق لكل السباحين، وأن تخرج البطولة بصورة تليق بمكانة دول مجلس التعاون الخليجي، وريادة دولة الإمارات في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى».