«إقامة دبي» تُكرّم أبطالها في سباق السلم للدراجات

استقبل المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، بحضور الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد محمد حارب، ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، ونائب المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، وبحضور مساعدي المدير العام في الإدارة، أبطال فريق إقامة دبي من الكفاءات الوطنية، وكرّم المري أفراد الفريق تقديراً لإنجازهم المشرّف في سباق «ديوان سموّ حاكم دبي» (الدورة الـ10)، ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية لموسم 2025–2026، وذلك بعد تحقيقهم المركز الثاني على مستوى الفرق، والمركز الثالث على المستوى الفردي في السباق.

ووفقاً لبيان صحافي: «يأتي هذا التكريم تقديراً للأداء المتميّز الذي قدّمه أبطال إقامة دبي، في سباق شهد منافسة قوية مع مئات المتسابقين من أكثر من 50 جنسية من نخبة سائقي الدراجات الهوائية حول العالم، حيث أثبتت الكفاءات الوطنية قدرتها على المنافسة بثبات، وحجز موقعها على منصات التتويج وفق معايير عالمية، في واحدة من أبرز سباقات النخبة على مستوى الدولة».

وخلال الاستقبال، أعرب الفريق محمد أحمد المري عن اعتزازه بما حققه الفريق، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس روح الالتزام والانضباط والعمل الجماعي، ويجسّد صورة الموظف القادر على التميّز داخل بيئة العمل وخارجها.

وقال: «نفخر بما يحققه أبناؤنا من الكفاءات الوطنية في مختلف الميادين، ونؤمن بأن دعم الموظفين وتمكينهم من ممارسة شغفهم وتحقيق إنجازاتهم الرياضية هو جزء أصيل من بناء مؤسسة متوازنة، قادرة على صناعة التميّز وتعزيز حضورها في المجتمع».