«سلة شباب الأهلي» تحقق «ريمونتادا» مثيرة أمام كاظمة

حقق فريق كرة السلة بنادي شباب الأهلي «ريمونتادا» مثيرة، بعدما قلب تأخره بفارق 10 نقاط مع نهاية الشوط الأول، إلى فوز صعب على ضيفه كاظمة الكويتي بنتيجة (84-80)، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، ضمن ختام مرحلة الإياب لمنافسات المجموعة الأولى في دوري «سوبر غرب آسيا» عن المنطقة الخليجية.

وساهم المحترف الأميركي برايون ألين، وزميله السنغالي أسان بوي، المقيد ضمن فئة «المقيم»، في قيادة التحول خلال الربع الثالث، قبل أن يتولى الأميركي ديشوندري واشنطن زمام الأمور في الربع الأخير، ويقود الفريق لتحقيق الفوز.

وتصدر ديشوندري واشنطن قائمة مسجلي شباب الأهلي برصيد 27 نقطة، إلى جانب سبع متابعات وخمس تمريرات حاسمة، لينال عن جدارة جائزة أفضل لاعب في المباراة، فيما سجل أسان بوي 22 نقطة مع ست متابعات، وأضاف برايون ألين 11 نقطة وخمس متابعات.

وأكد شباب الأهلي أحقيته بوصافة المجموعة برصيد 10 نقاط، خلف اتحاد جدة المتصدر بـ11 نقطة، ليضمن «الفرسان» مقعدهم في الدور التكميلي، الذي ينطلق في فبراير المقبل.