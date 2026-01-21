شباب الأهلي يقدّم عرض سفر لجمهوره إلى قطر

أعلن نادي شباب الأهلي طرح عرض لجماهيره الراغبة في السفر إلى الدوحة لمؤازرة الفريق أمام نادي السد القطري في مباراة درع السوبر الإماراتي - القطري، المقررة، في الساعة الثامنة مساء السبت المقبل، على استاد جاسم بن حمد.

وقال النادي إن العرض عبارة عن باقة متكاملة، تشمل تذكرة طيران ذهاباً وإياباً، والإقامة في فندق أربع نجوم مع وجبة الإفطار، إلى جانب المواصلات الكاملة من المطار إلى الفندق ثم الملعب والعودة، إضافة إلى تذكرة حضور المباراة، وتيشيرت جديد للفريق الأول، يتم تسليمه للمشجع ضمن باقة السفر، على أن يتم السفر عبر شركة «العربية للطيران».

وسيكون موعد المغادرة يوم السبت 24 يناير الساعة 8:50 صباحاً من مطار الشارقة، على أن تتم العودة الأحد 25 يناير 2026 الساعة 3:40 مساءً.

وأوضح النادي أن التسجيل متاح في متجر جماهير شباب الأهلي يومياً، حتى بعد غد، من الساعة 10:00 صباحاً حتى 9:00 مساءً.