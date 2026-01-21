منتخب الإمارات لرماية الأطباق يحرز «برونزية» آسيا

حقق المنتخب الوطني لرماية الأطباق من الحفرة إنجازاً كبيراً، بحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا، المقامة حالياً بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد أن جمع رصيداً قدره 351 طبقاً، وبفارق طبق واحد فقط على منتخب قطر صاحب المركز الثاني.

وجاءت الميدالية الذهبية للفرق من نصيب المنتخب الكويتي، بعد أن سجل 354 طبقاً، فيما حلّ منتخب كازاخستان رابعاً برصيد 347 طبقاً، وجاء منتخب تايبيه في المركز الخامس، ومنتخب لبنان سادساً، ومنتخب كوريا الجنوبية سابعاً.

وضم المنتخب الإماراتي، المشارك في بطولة آسيا، نخبة من الرماة المتميزين، في مقدمتهم الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم، الذي سجل 115 طبقاً، فيما سجل يحيى سهيل المهيري 120 طبقاً، بينما أحرز وليد العرياني 116 طبقاً.

ويكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة، كونه الأول لمجلس الإدارة الجديد للاتحاد الإماراتي للرماية الذي تم تشكيله أخيراً، في إطار جهوده لإعادة الحيوية والنشاط لرياضة الرماية في الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات في البطولات الآسيوية والدولية.