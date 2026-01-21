منتخب الإمارات في المجموعة الأولى بـ «سلة دبي» الـ 35

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ35، مشاركة 10 فِرَق في المنافسات، التي تنطلق بعد غدٍ وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل، على صالة راشد بن حمدان في نادي النصر الرياضي.

وارتفع عدد الفرق المشاركة من ثمانية إلى 10 خلال اليومين الماضيين، بعد انضمام فريقَي الوحدة السوري والاتحاد الليبي، إلى جانب كل من منتخب الإمارات، والنصر، وبيروت اللبناني، والكرامة والفداء السوريين، وأهلي طرابلس الليبي، والإفريقي التونسي، وزامبوانغا الفلبيني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة المنظمة، أمس، بحضور رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، عبداللطيف الفردان، والأمين العام للاتحاد مدير البطولة، سالم المطوع، ورئيس شركة الجيل الجديد للفعاليات الرياضية المنظمة للبطولة، ناجي الجابري، إلى جانب أعضاء اللجنة المنظمة وممثلي الشركات الراعية.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن الفرق المشاركة تم توزيعها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخب الإمارات، والنصر، والفداء وحمص والوحدة السوريين، والاتحاد الليبي، فيما ضمت المجموعة الثانية بيروت اللبناني، والكرامة السوري، والإفريقي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، وزامبوانغا الفلبيني، وقال عبداللطيف الفردان إن بطولة دبي الدولية لكرة السلة واصلت، على مدار أكثر من ثلاثة عقود، ترسيخ مكانتها كواحدة من أعرق بطولات اللعبة على المستويين العربي والإقليمي، حتى بات اسمها مرتبطاً بمدينة دبي كوجهة رياضية إقليمية ودولية.

من جانبه، اعتبر المدير الفني لمنتخب الإمارات، منير بن الحبيب، أن المشاركة في بطولة دبي الدولية لكرة السلة تمثل محطة إعداد مهمة ضمن برنامج تجهيز المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية، المقررة إقامتها في قطر خلال شهر مايو المقبل.