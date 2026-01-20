سحب قرعة كأس الاتحاد.. 14 فريقاً يتنافسون على اللقب

أجرى اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في مقره بدبي، مراسم سحب قرعة كأس الاتحاد، وكذلك قرعة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2025-2026.

وحددت قرعة بطولة كأس الاتحاد أطراف مباريات البطولة، بدءًا من دور الـ32 وحتى المباراة النهائية، حيث تُقام المنافسات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز.

وتُقام مباريات دور الـ32 يومي 10 و11 فبراير المقبل، بمشاركة 14 فريقًا تأهلوا من التصفيات التمهيدية التي أُقيمت في شهر نوفمبر الماضي، إلى جانب ثلاثة فرق تأهلت مباشرة عبر قرعة التصفيات، إضافة إلى جميع أندية دوري الدرجة الأولى البالغ عددها 15 فريقًا.

وتتأهل الفرق الفائزة إلى دور ثمن النهائي المقرر إقامته يومي 2 و3 مارس، فيما يُقام دور الثمانية يوم 11 مارس، والدور نصف النهائي يوم 1 أبريل، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 29 أبريل.

وشهد مراسم القرعة عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة كرة قدم الصالات، إبراهيم حسن النمر.

وبدأت المراسم بسحب قرعة بطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات، حيث تم توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين؛ ضمت المجموعة الأولى أندية: اليرموك، الإقامة وشؤون الأجانب – دبي، خورفكان، والبطائح، فيما ضمت المجموعة الثانية: شباب الأهلي، كلباء، ودبا الحصن.

وتُقام مباريات الدور الأول من بطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات أيام 20 و24 و28 فبراير المقبل بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي يُقام بنظام الذهاب والإياب يومي 4 و7 مارس، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب يومي 10 و13 مارس.