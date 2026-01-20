خورفكان يعين الكرواتي دامير مدرباً للفريق

أعلن نادي خورفكان لكرة القدم اليوم، تعاقده مع المدرب الكرواتي دامير كرزنار لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، خلفاً للمدرب حسن العبدولي.

ويمتلك كرزنار البالغ من العمر 53 عاماً، خبرة كبيرة ومعرفة جيدة بالدوري الإماراتي، بعد أن سبق له العمل مساعداً لمواطنه زوران ماميتش خلال توليه تدريب نادي العين، بجانب العمل مع العديد من الفرق الأوروبية آخرها نادي أويبست المجري.

ويحتل خورفكان المركز الحادي عشر في ترتيب فرق دوري المحترفين الإماراتي برصيد 12 نقطة، وهو من الفرق المهددة بالهبوط مع نهاية مباريات الدور الأول من المسابقة.