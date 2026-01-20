«الامارات» و«الحبتور» إلى الدور النهائي لبطولة كأس دبي الفضية للبولو

فاز فريقا الإمارات والحبتور على «ذئاب دبي» و«جهانجيري» توالياً، ليضمنا التأهل إلى الدور النهائي لبطولة الكأس الفضية للبولو، المقرر إقامته يوم السبت المقبل.

وقادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات إلى فوز صعب على ذئاب دبي، بعدما قلب تأخره بفارق هدف استمر طوال الأشواط الثلاثة التي سبقت شوط الحسم، ونجح في إنهاء المباراة لمصلحته بفارق هدفين، محققاً انتصاره الثالث في الدور التأهيلي. وبهذه النتيجة رفع فريق الإمارات رصيده إلى ست نقاط، مسجلاً 53 هدفاً، ليحجز بطاقة العبور إلى الدور الحاسم من البطولة.

وفي المباراة الأخرى، نجح فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور في تخطي عقبة فريق جهانجيري، ليرفع رصيده هو الآخر إلى ست نقاط، ويضمن التأهل إلى الدور النهائي، بغض النظر عن نتيجة مباراته الختامية المقررة يوم غد الخميس أمام ذئاب دبي.

وقدم فريق الحبتور أداءً متماسكاً، معتمداً على اللعب الجماعي والديناميكية العالية، ما أربك صفوف جهانجيري، الذي عانى من غياب الانسجام رغم الإمكانات الفردية الكبيرة للاعبيه وسرعة الخيول.

وتختتم مباريات الدور التأهيلي يوم الخميس المقبل بإقامة مباراتين، تجمع الأولى بين فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، فيما يلتقي في الثانية فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش مع فريق جهانجيري بقيادة محمد جهانجيري.