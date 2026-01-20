9 مليون دولار جوائز "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" للغولف

اكتملت التحضيرات لانطلاق النسخة الـ 37 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، حيث بدأ أفضل اللاعبين في العالم بالوصول إلى نادي الإمارات للغولف، قبل بداية أول فعالية ضمن سلسلة رولكس لموسم "السباق إلى دبي 2026"، حيث تقام منافسات البطولة من الخميس إلى الأحد 22 إلى 25 يناير الجاري، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية 9 مليون دولار.

ومع وصول الاستعدادات إلى مراحلها اللمسات الأخيرة، وتعرف اللاعبين بالفعل على ملعب المجلس الشهير، يتزايد الترقب لما يعد بأن يكون أسبوعًا مذهلاً من رياضة الجولف والترفيه على مستوى عالمي في "بطولة الشرق الأوسط الكبرى".

ويعود روري ماكلروي، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة (أربع مرات)، إلى البطولة التي شهدت ظهوره الأول فيها وهو في الـ 16 من عمره في عام 2006، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 20 لمشاركته الأولى. ويسعى الفائز بلقب بطولة الماسترز الحالي والفائز بخمس بطولات كبرى في مسيرته إلى رفع كأس الدلة للمرة الخامسة التاريخية، وذلك وسط منافسة إلى جانب نخبة من اللاعبين المتميزين، من بينهم حامل اللقب تيريل هاتون، والمصنف الأول عالمياً سابقاً داستن جونسون، وبطل كأس فيديكس تومي فليتوود، والفائز بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة 2019 شين لوري، والفائز بلقب البطولة في دبي في عام 2022 فيكتور هوفلاند، والفائز بألقاب سلسلة رولكس نيكولاي هوجارد، والفائز بجولة PGA رايان فوكس، والنجم الصاعد توم ماكيبين.

كما يعود لوك دونالد، المصنف الأول عالمياً سابقاً وقائد فريق كأس رايدر الأوروبي، إلى دبي، ليضيف خبرته ومكانته إلى التشكيلة، بينما ينضم لاعب الجولف الإماراتي أحمد سكيك إلى المنافسة كمحترف لأول مرة، مما يسلط الضوء على التزام البطولة المستمر بدعم المواهب في المنطقة.

ملعب المجلس جاهز

بُذلت جهودٌ دؤوبة خلف الكواليس لتجهيز ملعب المجلس وفقاً لأعلى معايير البطولات. ويشرف ماثيو بيري، مدير ملعب نادي الإمارات للغولف، على فريقٍ يضم أكثر من 100 شخص يعملون لضمان أن يرقى الملعب إلى مستوى سمعته كواحدٍ من أفضل ملاعب الجولف في العالم.

وقال بيري: "لقد سارت الاستعدادات لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك على نحو ممتاز. لقد خرجنا من بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة في أكتوبر الماضي في وضع جيد، مما ساعدنا على المضي قدماً والاستعداد بشكل مثالي. جميع المناطق في حالة جيدة، الأرضيات الخضراء في حالة ممتازة، ونحن الآن نعمل على تقليل ارتفاعها وزيادة سرعة القطع والتدحرج للحصول على السرعة المطلوبة في الجولة."

وأضاف: "بذل فريق العمل جهداً جبارًا خلال الأسبوعين الماضيين استعداداً لهذه البطولة، ونتوقع ردود فعل إيجابية للغاية من اللاعبين. نحرص دائمًا على وضع معايير عالية جداً نظراً لكونها بطولة ضمن سلسلة رولكس وبطولة مرموقة كهذه. ركزنا بشكل خاص العام الماضي على تنظيف جميع المناطق الصحراوية، والتي تبدو الآن في أبهى حلة. وبشكل عام، أنا سعيد جدًا بحالة الملعب قبل انطلاق البطولة، فهي تحفزنا لما سيكون أسبوعًا حافلًا ومثمرًا في الوقت نفسه."

خلال أسبوع البطولة، يتوسع فريق الزراعة ليشمل 105 من الموظفين، بما في ذلك الموظفين المنتدبين من ياس لينكس، ونادي شاطئ السعديات للجولف، وعقارات جميرا للجولف، ويعملون جميعاً معاً لضمان أن كل نصل من العشب يفي بالمعايير الدقيقة المتوقعة في البطولة التي تعد واحدة من فعاليات سلسلة رولكس.

وقال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: "يُعدّ التناغم بين فريق عمليات البطولة وفريق دبي للجولف الزراعي أمراً حيوياً لتقديم بطولة عالمية المستوى. إنّ العمل الذي يقوم به مات وفريقه رائع للغاية، حيث إنّ تجهيز الملعب بأفضل حالاته في الوقت المناسب تماماً هو علم دقيق، وهم يقدّمون أداءً متميزاً عاماً تلو الآخر وفقاً لمعايير البطولات. مع وجود أقوى مجموعة من اللاعبين في تاريخنا الحديث، وسير الاستعدادات بسلاسة، نحن على أتمّ الاستعداد لاستقبال اللاعبين والجماهير في النسخة الـ 37 المثيرة من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك."

الوصول إلى البطولة

لا تتوفر مواقف عامة مجانية أو مدفوعة الأجر في نادي الإمارات للغولف، لذا ينصح الزوار باستخدام وسائل النقل العام. ولتحديد أسرع مسار، يمكن للزوار التخطيط لزيارتهم عبر أداة تخطيط الرحلات في تطبيق هيرو دبي ديزرت كلاسيك، كما يمكنهم استخدام تطبيق هيئة الطرق والمواصلات للاطلاع على خيارات مواقف السيارات العامة في المناطق المحيطة.

أسهل طريقة للوصول إلى البطولة هي عبر مترو دبي، حيث تقع محطة مترو الفردان للصرافة مباشرةً أمام المدخل الرئيسي لنادي الإمارات للجولف على الخط الأحمر، مما يوفر وصولاً سهلاً إلى الملعب. وترتبط المحطة جيداً بمواقع رئيسية في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك مول الإمارات، والخليج التجاري، ودبي مول، ومركز التجارة العالمي، ومبنى الركاب رقم 3 في مطار دبي الدولي.

يمكن للزوار القادمين بسياراتهم ركنها مجاناً في محطات مترو سنتربوينت، أو اتصالات، أو جبل علي، ثم ركوب الخط الأحمر إلى محطة الفردان للصرافة، والوصول مباشرةً إلى البوابة الرئيسية. ستتوفر نقاط إنزال واستقبال سيارات الأجرة للمشاهدين في موقع البطولة طوال فترة إقامتها، مما يجعلها خياراً مناسباً للعائلات والمجموعات. يتوقف خط الحافلات رقم 83 عند محطة مترو الفردان للصرافة، مباشرةً أمام مدخل نادي الإمارات للجولف، ويربط بين عدة مواقع في دبي.

مهرجان متكامل خارج المنافسات

تطورت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2026 لتصبح مهرجاناً متكاملاً للغولف، حيث تُعدّ "قرية البطولة" القلب النابض للفعالية. تشمل أبرز فعالياتها منطقة مخصصة للأطفال في الهواء الطلق بضعف مساحة السنوات السابقة، ومنطقة "إيت ستريت" الجديدة كلياً التي تضم 12 شاحنة طعام وشاشة LED عملاقة، وعروض ترفيهية حية تبدأ من الساعة 5:30 مساءً كل يوم، مع عودة فعالية "فاميلي بيتز" في يوم الجمعة العائلي، وهي أول حفلة موسيقية عائلية في دبي.

الدخول العام مجاني يومي الخميس 22 والجمعة 23 يناير، بينما تبلغ تكلفة الدخول خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت 24 والأحد 25 يناير 100 درهم عند الحجز المسبق أو 125 درهماً إماراتياً عند الدخول. يُسمح بدخول الأطفال دون سن 17 عاماً مجاناً طوال الأيام الأربعة عند التسجيل برفقة شخص بالغ.

أما بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة راقية، فتشمل الضيافة المحدثة "ذا سوشيال أون سيكستين" ذات الإطلالة الشهيرة على الحفرة الـ 16 بسعر يبدأ من من 695 درهماً، وصالة "ذا دلة لاونج" التي تقدم وجبات طعام فاخرة شاملة طوال اليوم بسعر يبدأ من 2100 درهم.