عيد خميس: شباب الأهلي بطل الشتاء لكن أمامنا «ماراثون»

أعرب لاعب شباب الأهلي، عيد خميس، عن سعادته بإنهاء الفريق الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الصدارة برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن العين، وحسم لقب بطل الشتاء، لكنه أوضح أن المهم هو التعامل مع المباريات المتبقية، كلٌّ على حدة، مشيراً إلى أن الدوري لايزال طويلاً، وأن أمام الفريق «ماراثوناً» شاقاً يجب اجتيازه من أجل التتويج في النهاية بلقب الدوري.

وقال خميس، في تصريحات صحافية عقب الانتصار العريض الذي حققه «فرسان دبي» بسباعية نظيفة على دبا، مساء أمس، ضمن الجولة الـ13 للدوري بحضور نحو 1500 متفرج: «نحن أبطال الشتاء، لكن الدوري طويل، وهو أشبه بماراثون، وعلينا التفكير في كل مباراة على حدة حتى نتوَّج باللقب في نهاية الموسم».

وهذه هي المرة السادسة، والثانية على التوالي، التي يحقق فيها الفريق هذا اللقب الشرفي الذي يمنح في الأغلب مؤشرات أولية حول هوية بطل المسابقة، وجاء هذا الموسم ليفض الشراكة التاريخية بينه وبين العين في عدد مرات الفوز به، بعد أن كان الفريقان متساويين بـ5 تتويجات لكل منهما.

وتوَّج «الأحمر» بلقب الشتاء في مواسم 2008-2009، و2013-2014، و2019-2020، و2022-2023 و2023-2024، وفي جميع المواسم التي أحرز فيها اللقب الشرفي توَّج لاحقاً بلقب الدوري، باستثناء نسخة 2019-2020 التي أُلغيت بسبب جائحة «كوفيد-19».

وأشاد عيد خميس بالفاعلية الهجومية للفريق التي اعتبرها سبباً مباشراً في النتائج القوية الأخيرة، وقال: «في بداية الموسم كانت لدينا بعض الصعوبات في خط المقدمة، كنا نصنع فرصاً ولا نستثمرها، لكن الأمور تحسنت بعد ذلك واستفدنا منها».

كما أثنى على تكاتف الإدارة ودعم الجماهير، وأضاف: «تعاهدنا على الظهور بصورة جيدة، والتكاتف من أجل الوصول إلى الصدارة».

وعلى الجهة الأخرى، قال لاعب دبا، عبدالله خميس، إن النقص العددي في صفوف فريقه، بعد طرد لاعبين، أثَّر كثيراً في مجريات اللقاء، مشيراً إلى أنهم واجهوا فريقاً قوياً ومكتمل الصفوف.

وأضاف اللاعب الذي تراجع فريقه إلى المركز قبل الأخير برصيد تسع نقاط: «بين الشوطين تعاهدنا على ألّا يستقبل مرمانا أي هدف آخر، لكن الطرد وركلة الجزاء في مطلع الشوط الثاني أثَّرا فينا، يجب أن نطوي صفحة هذه الخسارة، ونستعد للمباراة المقبلة أمام الوحدة».