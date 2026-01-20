محمد ناصر: عدم التوفيق يلازم عجمان في الهجوم

عبّر لاعب عجمان، محمد ناصر، عن خيبة أمل فريقه بضياع الفوز أمام الظفرة، بعد تسجيل الأخير هدف التعادل 1-1 في الثواني الأخيرة من المواجهة التي جمعت الفريقين على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بحضور نحو 700 متفرج، مؤكداً أن عدم التوفيق يلازم الفريق في خط الهجوم، وأن عليهم الاجتهاد، لتعويض ذلك في الجولات المقبلة.

وقال في تصريحات صحافية عقب نهاية اللقاء: «حصلنا على فرص في المباراة ولم نستغلها، حينما تُهدر الفرص التي تحصل عليها، يمكن أن تستقبل أهدافاً، نمرّ بحالة عدم توفيق في خط الهجوم، ويجب علينا تعويض النقاط في الجولات المقبلة»، وكان «البرتقالي» متقدماً بهدف بلال يوسف في الدقيقة 49، وفي طريقه للخروج بالنقاط الثلاث وإيقاف سلسلة الهزائم الثلاث المتتالية، إلا أن شباكه استقبلت هدفاً في الدقيقة (90+3)، بوساطة مارسيلو فيلهو، ليتقاسم الطرفان النقاط، إذ رفع «البرتقالي» رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، بينما رفع الظفرة رصيده إلى 16 نقطة، متقدماً إلى المركز السابع.

وقال ناصر: «كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا، لأن النقاط الثلاث كانت ستساعدنا في الدور الثاني من البطولة، استقبلنا هدفاً متأخراً بسبب جزئيات بسيطة، كان يجب أن نكون في كامل تركيزنا طوال وقت المباراة، وكان يجب ألّا نستقبل أهدافاً بهذه الطريقة».

وعلى الجهة الأخرى، وصف لاعب الظفرة ريان يسلم النقطة التي حصل عليها فريقه بأنها إيجابية، وقال: «وفقنا في الحصول على نقطة لأننا لم نقدم المستوى المأمول، جئنا لمواجهة عجمان من أجل الفوز، وهذا حق مشروع، لكن نظراً إلى الظروف وطريقة أدائنا تُعدّ النقطة إيجابية، لأنها أمام فريق صعب ومتمرّس على ملعبه».

وأضاف: «القادم أصعب، لدينا رصيد جيد من النقاط، وسنركّز في الدور الثاني، لحصد المزيد منها، حينما تريد صناعة فريق، أهم شيء هو التركيز وجمع النقاط، سواء من خلال الفوز أو التعادل».