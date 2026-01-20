«الإصابات والشيشة والسهر» تجبر إدارة نادٍ على التخلص من نجم كبير

علمت «الإمارات اليوم» أن مصير النجم الكبير (الغائب حالياً بداعي الإصابة) مع ناديه المنافس على لقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بات في مهب الريح، بعدما توصلت إدارة النادي إلى قناعة مفادها عدم جدوى الاحتفاظ بخدمات هذا اللاعب، بسبب عدم الاستفادة منه.

وقال مصدر لـ«الإمارات اليوم»: «جاءت قناعة النادي نتيجة الإصابات المتكررة لهذا النجم الدولي، الذي يشارك في العادة مع منتخب بلاده المتأهل إلى كأس العالم 2026، كما برزت إلى السطح مشكلات عدة للنجم لا يمكن السكوت عنها من قبل إدارة النادي، منها تدخين الشيشة، والسهر، والخروج عن النص في مشكلات أخلاقية متعددة».

واتجهت إدارة النادي، التي تُعدّ من الأندية المنافسة بقوة على البطولات، إلى خيار التخلص من النجم والاستعاضة عنه بلاعب آخر، خلال فترة التعاقدات الشتوية الحالية، «حتى لا يظل عبئاً» على النادي الذي تعاقد معه قبل عامين، وفق المصدر.