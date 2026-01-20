بطولة «مبادلة أبوظبي» تعود إلى مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية

تعود بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة إلى مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية، خلال الفترة من 31 الشهر الجاري إلى السابع من فبراير المقبل، لتقدّم تجربة عائلية ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية.

وعلى الرغم من أن البطولة من فئة 500 نقطة، ضمن رابطة محترفات التنس، بما تحمله من منافسات قوية وحضور لأسماء بارزة، فإنها أصبحت أيضاً موعداً ممتداً يتجاوز حدود الملعب، مع أنشطة وترفيه يناسبان مختلف الأعمار.

ومن تنس الكراسي المتحركة وبرنامج «الطريق إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة» إلى قرية التنس ويوم الأسرة المخصص للجمهور، يجمع الحدث طوال أسبوع كامل بين الرياضة والثقافة وروح المجتمع، ليكون خياراً مناسباً للعائلات.

وتفتح البطولة أبوابها في يومها الأول مجاناً للجمهور من كل الأعمار، وتمنح فرصة لتحفيز الأطفال على اللعبة، ومتابعة أبرز نجمات التنس وهن يتنافسن على بطاقة العبور إلى الدور التالي، وفي اليوم نفسه تُقام مراسم القرعة مباشرة ضمن فعاليات قرية التنس، بحضور إحدى نجمات رابطة محترفات التنس، إذ تُعلَن مواجهات الدور الأول، كما يمكن للأطفال الدخول مجاناً من الثاني من فبراير وحتى الرابع منه.

وتقدّم «قرية التنس» هذا العام برنامجاً حافلاً بالأنشطة والتجارب لعشاق البطولة من مختلف الأعمار، مع خيارات أكثر تنوعاً بين الترفيه والتفاعل، ويمكن للزوّار الاستمتاع بفعاليات، مثل «الكرة في ملعبك» وورش «بيسلاين آرتس»، إلى جانب «جدار الفن المجتمعي» المستوحى من أعمال الفنانة الإماراتية مريم العبيدلي. وتضم القرية أيضاً ألعاباً محببة للعائلات، مثل «جيانت جنغا» و«4 إن أ رو» وألعاب الطاولة التقليدية و«بلينكو» و«غراند سلام أركيد».

من جهته، قال مدير البطولة في «ماري»، نايجل غوبتا: «ما يميّز بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة أنها تمنح الجمهور أكثر من مجرد مباريات ومنافسات تنس عالية المستوى، نعم يستطيع المشجعون الاستمتاع بمتابعة مباريات تنافسية وقوية، لكنهم سيحظون أيضاً هذا العام للمرة الأولى بفرصة مشاهدة أفضل لاعبي تنس الكراسي المتحركة في العالم، واستكشاف قرية مبادلة للتنس التفاعلية».

تنس الكراسي المتحركة

تشهد بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة هذا العام إضافة جديدة للمرة الأولى، حيث تُقام بطولة بدعوات خاصة لتنس الكراسي المتحركة، تتضمن منافسات الفردي والزوجي والزوجي المختلط، وتقام المباريات بعد الظهر، أيام الخامس والسادس والسابع من فبراير المقبل، وخارج إطار المباريات، يقدّم لاعبو تنس الكراسي المتحركة حصصاً تدريبية للمدربين ولأصحاب الهمم، بهدف التشجيع على مشاركة أوسع في اللعبة.

نخبة نجمات التنس

تضم قائمة المشاركات في البطولة، مزيجاً من بطلات البطولات الكبرى وحائزات ميداليات أولمبية، إلى جانب أسماء صاعدة تفرض حضورها بقوة على الساحة، وتتقدم القائمة إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون 2022 والمصنفة الخامسة عالمياً، إلى جانب حاملة اللقب بليندا بنشيتش، والنجمة الإسبانية باولا بادوسا.

وتضيف الكندية الصاعدة فيكتوريا مبوكو والفلبينية ألكسندرا إيالا جرعة جديدة من الحماسة، بينما تحضر نجمتان من بطلات البطولات الكبرى، هما باربورا كريتشيكوفا وماركيتا فوندروسوفا، كما تشمل القائمة إيما نافارو، وكلارا تاوسون، وليلى فيرنانديز، وبطلة رولان غاروس السابقة يلينا أوستابينكو، إلى جانب تشينوين تشنغ، ودايانا ياستريمسكا، وبطلة أستراليا المفتوحة 2020 صوفيا كينن، وتكتمل قوة القرعة بأسماء أخرى، مثل إيكاترينا ألكسندروفا، وليودميلا سامسونوفا، وإليز ميرتنز، وبياتريس حداد مايا، ومكارتني كيسلر، ومايا جوينت، في قائمة تُعدّ بمستوى عالمي من البداية حتى الختام.

«الطريق إلى بطولة مبادلة أبوظبي»

تحتفي بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة بالمواهب الصاعدة عبر برنامج «الطريق إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة»، وهو برنامج قاعدي مدعوم من مبادلة، يمنح اللاعبين الناشئين في مختلف أنحاء دولة الإمارات فرصة التنافس والتطور، وفتح الطريق نحو مقاعد في نهائيات تُقام بالتزامن مع أسبوع البطولة إلى جانب المحترفات.

بيئة آمنة وتجربة للجميع

تتولى «هيلث بوينت» التابعة لمجموعة «إم 42» دعم اللاعبات والجمهور عبر خدمات طبية متكاملة، إلى جانب تقديم فعالية داخل الموقع، تركز على الوقاية من الإصابات، وتحسين الأداء، والعافية في الحياة اليومية، كما يمكن للجمهور الاستفادة من نصائح صحية يومية تُقدَّم خلال الحدث، بما يُعزّز أسلوب حياة نشطة وواعية بالتوازي مع منافسات الملعب.