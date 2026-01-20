تاديتش: صمود 9 لاعبين أمام العين رسالة من الوحدة بأننا لن نستسلم

أكد لاعب الوحدة، الصربي دوشان تاديتش، أن المباراة التي خاضها فريقه أمام العين في دوري أدنوك للمحترفين وانتهت بالتعادل 2-2، كانت صعبة للغاية، خصوصاً بعد حالتَي الطرد اللتين تعرض لهما زميلاه أوغبو وفاكوندو، ما جعل المواجهة أكثر تعقيداً على الفريق، مشدداً على أن صمود تسعة لاعبين وإصرارهم على عدم الخسارة يمثلان رسالة قوية بأن الفريق لن يستسلم خلال الموسم الحالي.

وقال تاديتش لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق سيقاتل على اللقب حتى نهاية الدوري، موضحاً: «بالطبع لم نفز بالمباراة، ولكن عندما تلعب بعدد أقل من اللاعبين وتحصل على نقطة، فهذا أمر جيد، لأنه من الصعب جداً اللعب بـ10 لاعبين، ويصبح الأمر أكثر صعوبة بتسعة لاعبين، لقد حاولنا البقاء متماسكين والحفاظ على توازن الفريق رغم كل الصعوبات».

وأضاف: «في مثل هذه المباريات الكبيرة، تكون السيطرة على الانفعالات أمراً ضرورياً، يمكنك اللعب بقلبك وبروح عالية، لكن من المهم التحكم في المشاعر، اليوم لم نفعل ذلك بالشكل المثالي، وعلينا أن نتعلم من هذا الدرس، والأخطاء التي حدثت قد تكون مفيدة في المستقبل إذا استفدنا منها».

وتابع: «من الطبيعي أن تكون النتيجة مخيبة بعض الشيء، لكن في الوقت نفسه، فإن النقطة التي حصلنا عليها تمنح الفريق قدراً من الراحة والاستقرار، خاصة أننا مازلنا في منتصف الطريق في الدوري، وكل نقطة تُعد مهمة جداً لمواصلة المنافسة، وسنرى كيف ستكون بقية المباريات».

وأردف: «المباراة كانت صعبة للغاية بسبب الضغط الجماهيري، وكانت الأجواء مشحونة بالطاقة، واللعب في مثل هذه الأجواء يتطلب تركيزاً عالياً، ونحن نحاول التكيف مع جميع تفاصيل المباراة بشكل جيد، الجمهور كان رائعاً وقدم دعماً كبيراً للفريق، وهذا يمنح اللاعبين حافزاً إضافياً لتقديم الأفضل على أرض الملعب».

وواصل: «أتمنى أن يحضر المشجعون جميع المباريات، سواء الكبيرة أو الصغيرة، لأن وجودهم يمنح طاقة إيجابية ويجعل الأجواء أكثر حماسة، نحن نحاول دائماً تقديم مستوى يرضي الجمهور، ونأمل أن نتمكن من منحهم الأداء الذي ينتظرونه في كل مباراة نخوضها».

وأضاف: «هناك فرق بين وجود أجواء عامة وبين الدعم المباشر من الجمهور، بالطبع عندما يكون هناك عدد أكبر من المشجعين، تصبح الأجواء أفضل ويزداد حماس اللاعبين، نحن نقدر كل دعم يأتي من الجماهير ونسعى لمكافأتهم بأداء جيد ونتائج مرضية».

وأكد: «التحدي الأكبر يتمثل في الحفاظ على التركيز وعدم الانجراف وراء العواطف خلال المباراة، وأمام العين فقد بعض اللاعبين السيطرة على انفعالاتهم، ما أثر في مجريات اللقاء. علينا أن نتذكر دائماً أن المباريات الكبيرة تتطلب عقلية متوازنة وانضباطاً ذهنياً للاستفادة من كل فرصة والحفاظ على النتيجة».

وأكمل: «نحن نعمل يومياً على تطوير مستوانا كلاعبين وكفريق، ونسعى دائماً لتحقيق الأفضل، والتعادل يمنح الفريق فرصة لتقييم الأداء ومراجعة الأخطاء والعمل على تحسين المستوى في المباريات المقبلة، والنقاط التي نحصل عليها في مثل هذه الظروف تُعد مهمة جداً لمواصلة المنافسة على اللقب».

واختتم تاديتش: «في النهاية، نحترم جميع فرق الدوري وندرك أن كل مباراة تحمل تحديات مختلفة، وهدفنا دائماً تقديم أفضل ما لدينا وتحقيق نتائج إيجابية، سواء بالفوز أو بتعلم الدروس من المباريات التي تنتهي بالتعادل أو الخسارة، والجمهور جزء أساسي من نجاحنا، ونتمنى أن يستمر في دعم الفريق في جميع الظروف».

دوشان تاديتش:

• التعادل مع العين يمنح الوحدة فرصة لتقييم الأداء ومراجعة الأخطاء والعمل على تحسين المستوى.

• في المباريات الكبيرة يمكنك اللعب بقلبك وبروح عالية، لكن من المهم التحكم في المشاعر.

• أتمنى حضور الجمهور في المباريات الكبيرة والصغيرة، لأن وجوده يمنح طاقة إيجابية.