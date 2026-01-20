تعديلات على مسار وتوقيتات ماراثون دبي

يدشّن ماراثون دبي العالمي نسخته الـ25 بإدخال تعديلات تنظيمية محدودة، شملت مسار السباق وتوقيتات الانطلاق، واعتماد خط نهاية جديد في ساحة العرض بأكاديمية شرطة دبي، وذلك في إطار الاحتفال بـ«اليوبيل الفضي»، مع الحفاظ على طابعه المعروف كأحد أسرع وأكثر مسارات الماراثون تسطحاً في العالم.

وتُقام منافسات الماراثون، في الأول من فبراير المقبل، على مسار واسع وسريع يمنح العدّائين تجربة مختلفة هذا العام مع نهاية مميزة داخل مدرجات أكاديمية شرطة دبي، بما يعزّز التفاعل الجماهيري ويضفي بُعداً احتفالياً خاصاً على خط الوصول.

ويُعد ماراثون دبي أول سباق في المنطقة ينال الوسام الذهبي من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ما أسهم في ترسيخ سمعته العالمية وجعله محطة ثابتة لنخبة العدّائين الدوليين.

ومن المتوقع أن تشهد نسخة اليوبيل الفضي أكبر مشاركة للنخبة في تاريخ السباق، في ظل التجهيزات الضخمة التي يجري التحضير لها بالتعاون بين اللجنة المنظمة والجهات المعنية في دبي.

وشملت التعديلات أيضاً تقديم موعد انطلاق السباق، حيث ينطلق عدّاؤو النخبة في الساعة 5:45 صباحاً، أي قبل 30 دقيقة من موعد انطلاق نسخة 2025، على أن يبدأ باقي المشاركين في الساعة 6:30 صباحاً، فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد سباقي 10 كيلومترات وأربعة كيلومترات.

وقال مدير الفعالية، بيتر كونرتون، في تصريحات صحافية: «عملنا بالتنسيق مع شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي ومجلس دبي الرياضي، لوضع مسار يلبي المتطلبات التنظيمية المتجددة، ويحافظ في الوقت ذاته على هوية ماراثون دبي السريعة».

وأضاف: «تُمثل ساحة العرض في أكاديمية شرطة دبي إضافة نوعية، إذ ستضم المدرج الرئيس للجماهير، وقرية الماراثون العائلية، وأجنحة العارضين، إلى جانب الفعاليات الترفيهية المصاحبة».

وتضمنت التغييرات الفنية في المسار إضافة منعطفات جديدة عند مدينة دبي للإعلام، فضلاً عن اعتماد دورتين في مسار الماراثون، بحيث سيكون الالتفاف عند برج العرب.