المنتخب يخوض «وديتين» في مارس استعداداً لـ «خليجي 27»

علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الروماني أولاريو كوزمين، وضع خطة وبرنامجاً متكاملاً لإعداد المنتخب خلال المرحلة المقبلة، لاسيما على صعيد المشاركة في كأس الخليج الـ27، المقررة في مدينة جدة السعودية، من 23 سبتمبر إلى السادس من أكتوبر 2026، إذ يتضمن البرنامج معسكر إعداد داخلياً، في مارس المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين، إلى جانب معسكرين آخرين، خلال يونيو ويوليو المقبلين، علماً بأن المنتخب ينتظره أيضاً استحقاق مهم في نهائيات كأس آسيا 2027.

ويأتي المعسكر المرتقب، في مارس المقبل، باعتباره أول تجمع للمنتخب عقب مشاركته الأخيرة في كأس العرب 2025 التي أقيمت في الدوحة أخيراً، وحل خلالها في المركز الثالث مناصفة مع المنتخب السعودي، علماً بأن المنتخب كان قد أخفق في التأهل إلى كأس العالم 2026، على الرغم من أنه كان قريباً من تحقيق هذا الحلم.

ومنذ انتهاء مشاركته الأخيرة في كأس العرب بالدوحة، فإن المنتخب يشهد حالياً فترة توقف طويلة بسبب عدم وجود أي مشاركة قريبة في الوقت الراهن، لكن لاعبي المنتخب يوجدون حالياً في صفوف أنديتهم خلال مشاركاتها، سواء كانت محلية أو خارجية.

وباتت الفرصة سانحة أمام كوزمين الذي تولى تدريب المنتخب، في أبريل الماضي، قادماً من نادي الشارقة بعقد يمتد حتى 2027، وذلك بعد إقالة اتحاد الكرة للمدرب السابق، البرتغالي باولو بينتو، بسبب تراجع نتائج المنتخب، للعمل على إعداد منتخب قوي للمرحلة المقبلة، من خلال معالجة الثغرات والمشكلات التي عاناها المنتخب في الفترة الماضية، وتسببت في إخفاقه في التأهل إلى كأس العالم، على الرغم من أن صفوف المنتخب كانت تزخر بعدد كبير من أبرز اللاعبين في الدوري الإماراتي.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين على القيام بعملية تقييم فني متكامل لمسيرة المنتخب في الفترة الماضية، للوقوف على نقاط القوة، من أجل العمل على تعزيزها، وكذلك النقاط السلبية بهدف معالجتها، وتفادي تكرارها خلال المرحلة المقبلة.

من جانب آخر، علمت «الإمارات اليوم» أن لاعبي شباب الأهلي، جويلهرم دا سيلفا بالا، ويوري سيسار (25 عاماً)، سيظهران مع المنتخب للمرة الأولى خلال الاستحقاقات المقبلة، بعدما استوفى كل منهما الشروط القانونية التي تمكنهما من ارتداء قميص «الأبيض».

ويُعدّ بالا ويوري من العناصر المؤثرة في صفوف فريق شباب الأهلي.

وخاض يوري (25 عاماً) الذي يجيد اللعب في خط الوسط، 11 مباراة ضمن التشكيلة الأساسية لشباب الأهلي خلال مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وسجل أربعة أهداف وصنع هدفاً وبلغت دقائق اللعب التي خاضها مع فريقه 840 دقيقة.

من جانبه، خاض بالا (24 عاماً) الذي يجيد اللعب في وسط الملعب، 11 مباراة أساسياً في الدوري وبلغت دقائق اللعب التي خاضها 965 دقيقة، بينما سجل أربعة أهداف وصنع هدفاً.

ويمثّل وجود بالا ويوري مع منتخب خلال المرحلة المقبلة إضافة كبيرة لصفوف المنتخب.

يذكر أن كوزمين وطاقمه الفني المساعد يحرصان على حضور مباريات المسابقات المحلية، لاسيما على صعيد مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، بهدف الوقوف عن قرب على مستويات اللاعبين، والعمل على اختيار العناصر الأنسب لتمثيل المنتخب خلال الفترة المقبلة.