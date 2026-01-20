مهمة صعبة للشارقة في سلة «غرب آسيا»

يدخل فريق الشارقة، في الساعة السادسة من مساء اليوم، مهمة صعبة حين يلتقي ضيفه الكويت الكويتي، على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، ضمن الجولة الختامية من منافسات المجموعة الثانية في دوري «سوبر غرب آسيا» لكرة السلة، وتحمل طموحات مشتركة للفريقين في المنافسة على بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي عن «المنطقة الخليجية».

وتفرض الحسابات المعقدة نفسها بقوة على الجولة الختامية، التي تشهد أيضاً، ولحساب المجموعة ذاتها، حلول العربي القطري ضيفاً على العلا السعودي الذي يتشارك في الصدارة مع الكويت برصيد ثماني نقاط، ويرفع شعار الفوز والانفراد بالمركز الأول المؤهل مباشرة إلى الدور نصف النهائي، وهو أمر يبقى مرهوناً بقدرة الشارقة، المتشارك رصيد سبع نقاط مع العربي، على تحقيق الفوز أمام الكويت، وجاءت الحسابات المعقدة للمجموعة عقب نتائج الجولة الماضية، التي شهدت خسارة الشارقة أمام العربي (67-82)، وفوز العلا على الكويت (88-66)، بعدما كانت الجولة قبل الختامية قد أسفرت عن فوز الشارقة على العلا (101-100)، والكويت على العربي (93-58)، وتبدو مهمة الشارقة صعبة، في ظل الغيابات المؤثرة التي يعانيها الفريق، أبرزها غياب صانع الألعاب دي ماركو ديكرسون، في وقت يدخل الكويت المواجهة بطموحات مفتوحة لتكرار فوزه على «الملك» ذهاباً في نوفمبر الماضي (115-81)، مستنداً إلى المحترفين الثلاثة (الأميركيان تشارلي مور، وجمال جونز، والفرنسي جوفري لوفرنيه).