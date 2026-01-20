5 أسباب دفعت العبدولي لمغادرة خورفكان.. «دورينا» بلا مدرب مواطن

أسهمت مغادرة مدرب خورفكان، حسن العبدولي، المنطقة الفنية لـ«النسور» في أن يصبح دوري أدنوك للمحترفين خالياً من أي مدرب مواطن، وهو أمر نادر مقارنة بالمواسم الماضية التي شهدت وجود مدربين مواطنين، من بينهم الدكتور عبدالله مسفر، ومهدي علي، وعيد باروت، ومحمد جلبوت، وعبدالعزيز العنبري، وبدر طبيب، وسليم عبدالرحمن، وآخرون.

وكان العبدولي قد كشف أن المباراة التي تعادل فيها فريقه مع النصر من دون أهداف، في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، كانت الأخيرة له مع «النسور»، وذلك بعد توصلّه إلى تفاهمات مع إدارة النادي على أن يتم التعاقد مع مدرب آخر لقيادة الفريق.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز خمسة عوامل وأسباب أثرت بشكل مباشر في رحيل مدرب خورفكان، حسن العبدولي، عن المنطقة الفنية لـ«النسور»، إلى جانب أسباب غير مباشرة، من بينها استقبال الفريق أهدافاً عكسية سجلها بعض لاعبيه في مرماهم، وقرارات تحكيمية تقديرية أثرت في نتائج بعض المباريات، ومنها طرد اللاعب الأرجنتيني بافلوف في مباراة الوحدة، ضمن بطولة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، قبل أن يتم إلغاء البطاقة الحمراء من قبل لجنة الاعتراض على قرارات الحكام، فضلاً عن الإصابات المؤثرة.

دكة الاحتياط

أسهمت دكة الاحتياط لفريق خورفكان في تراجع أداء الفريق في بعض المباريات، خصوصاً عند حدوث إصابات أو الحاجة إلى تغييرات تكتيكية في معظم المراكز، ما قاد إلى نتائج متواضعة، ويُعد ذلك أحد أسباب عدم الحصول على عدد كافٍ من النقاط.

الفرص المهدرة

كان لإهدار لاعبي الفريق عدداً كبيراً من الفرص السهلة، لاسيما في المباريات التي انتهت بالخسارة أو التعادل، دور كبير في التفريط في نقاط كانت بالمتناول، ومنها مباراة النصر التي أهدر خلالها الفريق نحو سبع فرص محققة.

البطاقات الحمراء

تعرض فريق خورفكان لخسارة قاسية أمام كلباء بنتيجة (2 -4)، في مباراة شهدت طرد لاعبين، هما أحمد جشك والبرازيلي لورينسي، رغم أن الفريق أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين من دون رد، ما أسهم في فقدان ثلاث نقاط كانت في متناول اليد.

تراجع المستوى

شهد المستوى الفني لعدد من أبرز لاعبي خورفكان تراجعاً مقارنة بالموسم الماضي، منهم المغربي طارق تيسودالي بعد عودته من المشاركة في بطولة كأس العرب التي أقيمت مؤخراً في دولة قطر، إضافة إلى البرازيلي لورينسي والبرتغالي إيلتون مورتي.

استقبال الأهداف

استقبلت شباك فريق خورفكان 21 هدفاً خلال 13 مباراة، ليُعد رابع أعلى رقم من حيث عدد الأهداف المستقبلة في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين، وهو ما يكشف ضعف الخط الدفاعي وتراجع مستوى حراسة المرمى.