«الفيفا» مُديناً سلوك لاعبي السنغال: من غير المقبول مغادرة الملعب بهذه الطريقة

أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، «مشاهد غير مقبولة» خلال نهائي كأس أمم إفريقيا، أول من أمس، في الرباط، موجّهاً انتقادات لعدد من لاعبي السنغال وأفراد من الجهاز الفني، بعد مغادرتهم أرض الملعب لدقائق خلال المباراة.

وأحرزت السنغال اللقب على حساب المغرب، في أجواء فوضوية غير مسبوقة بعد التمديد (1-0)، وكان احتساب ركلة جزاء لمصلحة المغرب، في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع للوقت الأصلي، قد دفع بعض عناصر المنتخب السنغالي إلى مغادرة الملعب، قبل عودتهم لاحقاً لإكمال المباراة.

وامتدت التوترات إلى المدرجات، حيث حاول عدد من جماهير السنغال اقتحام أرضية الملعب لمدة قاربت 15 دقيقة، حتى في اللحظة التي كان فيها إبراهيم دياز يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء التي أهدرها لاحقاً، بينما واجه عناصر الأمن والمنظمون صعوبة كبيرة في احتوائهم وسط عراك جماعي.

وقال إنفانتينو في بيان أُرسل إلى وكالة «فرانس برس»: «ندين بشدة سلوك بعض اللاعبين السنغاليين وأفراد الجهاز الفني، من غير المقبول مغادرة أرض الملعب بهذه الطريقة».

وأضاف رئيس «فيفا»: «من غير المقبول مغادرة الملعب بهذا الشكل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التسامح مع العنف في رياضتنا، فهو أمر مرفوض تماماً. يجب علينا احترام القرارات التي يتخذها الحكام داخل الملعب وخارجه. يجب على الفرق اللعب وفقاً لقوانين اللعبة، لأن أي سلوك مخالف يُعرّض جوهر كرة القدم للخطر».

وتابع قائلاً: «المشاهد المؤسفة التي شهدناها يجب أن تُدان وألا تتكرر أبداً».

كما دعا إنفانتينو «الهيئات التأديبية المختصة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم» إلى اتخاذ «الإجراءات المناسبة».

وأدان الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) السلوك غير المقبول لبعض اللاعبين والمسؤولين خلال المباراة النهائية.

وأكد الاتحاد القاري، في بيان نشره على موقعه الرسمي، رفضه القاطع لأي تصرف غير لائق أثناء المباريات، خصوصاً تلك التي تستهدف طاقم التحكيم أو منظمي اللقاء، وأوضحت الهيئة القارية أنها تراجع جميع الصور، وستُحيل القضية إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الأشخاص الذين تثبت إدانتهم.