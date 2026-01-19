شباب الأهلي يقبل هدية الوحدة.. ويبصم على "لقب الشتاء" بالسبعة

حسم فريق شباب الأهلي لقب الشتاء في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بعد فوزه الكبير على ضيفه دبا بسباعية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد راشد ضمن الجولة الثالثة عشرة من البطولة، مستفيداً من تعثر العين بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام الوحدة، ليعتلي صدارة الترتيب للمرة الأولى هذا الموسم برصيد 32 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن «الزعيم».

وهذه هي المرة السادسة، والثانية على التوالي، التي يحقق فيها الفريق هذا اللقب الشرفي الذي يمنح غالباً مؤشرات أولية حول هوية بطل المسابقة. وجاء هذا الموسم ليفض الشراكة التاريخية بينه وبين العين في عدد مرات الفوز به، بعد أن كان الفريقان متساويين بخمس تتويجات لكل منهما.

وتوّج الفريق «الأحمر» سابقاً بلقب الشتاء في مواسم 2008-2009، 2013-2014، 2019-2020، 2022-2023 و2023-2024، وفي جميع المواسم التي فاز فيها باللقب الشرفي أحكم قبضته على لقب الدوري باستثناء نسخة 2019-2020 التي تم إلغاؤها بسبب جائحة «كوفيد-19».

وبالعودة للمباراة، لم يجد أصحاب الأرض صعوبة في فرض تفوقهم، فتقدموا عبر ماتيوس ليما في الدقيقة 15، وأضاف محمد جمعة الهدف الثاني في الدقيقة 33، ثم سجل كون سانتوس الهدف الثالث في الدقيقة 41، وبعدها جاء الرابع بواسطة سعيد عزت الله من ركلة جزاء في الدقيقة 54 وقع تياغو سكاربينو على الهدف الخامس في الدقيقة 58، وأضاف برونو كاسكاردو السادس في الدقيقة 87، واختتم يوري سيسار السباعية في الدقيقة +90.

في المقابل، لم يظهر دبا أي خطورة هجومية، وتضاعفت معاناته بعد طرد سايمون كابرال في الدقيقة 34، وإياغو أزيفيدو في الدقيقة 49، ليتجمد رصيد الفريق عند 9 نقاط في المركز قبل الأخير.

