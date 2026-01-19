الظفرة يخطف نقطة من عجمان في الدقيقة "90+3"

سجل البرازيلي مارسيلو فيلهو هدفاً متأخراً في الدقيقة 90+3، ليقود الظفرة إلى تعادل مثير 1-1 أمام مضيفه عجمان، اليوم الإثنين، على استاد راشد بن سعيد ضمن الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بحضور يقارب 700 متفرج.

وكان عجمان على مشارف انتصار ثمين بفضل تقدمه بهدف نظيف، قبل أن يظهر فيلهو في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع ويصعق «البركان» بهدف التعادل، مانحاً فريقه نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى 16 نقطة وصعوداً إلى المركز السابع، في المقابل اكتفى أصحاب الأرض بإضافة النقطة الرابعة عشرة إلى رصيدهم، متراجعين إلى المركز التاسع.