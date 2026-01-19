بالعربي: فوز الشارقة على كلباء رسالة إلى الجمهور

أكّد لاعب الشارقة، فراس بالعربي، أن موسم فريقه مملوء بالتحديات، بعدما واجه «الملك» صعوبات وتغييرات على مستوى الجهاز الفني، إضافة إلى أن بعض اللاعبين لم يصلوا إلى مستواهم المعهود، رغم مرور 13 جولة من بطولة الدوري، وقال في تصريحات صحافية بعد فوز الشارقة على ضيفه كلباء بنتيجة (3-1)، أمس، في الجولة الـ13 من دوري أدونك للمحترفين: «اجتمع اللاعبون معاً بعد الهزيمة في الجولة الـ12 أمام البطائح، وتعاهدوا على تحقيق الفوز من أجل تصحيح المسار، وهو ما تمكنوا من إنجازه لمصالحة جماهيرهم بالفوز على كلباء».

وأضاف: «مواجهة كلباء كانت رسالة إلى الجماهير، نريد حضورهم ودعمهم، لأنهم يمنحوننا حافزاً كبيراً، ونحن كفريق نعترف بأننا لم نقدم دائماً المستوى المطلوب، لكن مع تشجيعهم نعدهم بأننا سنقاتل في كل مباراة».

وبفوزه على كلباء ابتعد الشارقة خطوة كبيرة عن صراع البقاء في الدوري، وحملت أهدافه توقيع كلّ من لوان بيريرا في الدقيقة «9»، والبديلين حارب عبدالله في الدقيقة «79»، وفراس بالعربي في الدقيقة «82»، فيما جاء هدف كلباء الوحيد عن طريق ريني ريفاس في الدقيقة «39».

وبذلك رفع «الملك» رصيده إلى 14 نقطة متقدماً إلى المركز التاسع، بينما تجمّد رصيد كلباء عند 16 نقطة في المركز السابع.

من جهته، قال مدرب كلباء، الصربي فوك رازوفيتش، إن فريقه لا يستحق الخسارة نظراً إلى الفرص المهدرة، وأضاف: «قدمنا شوطاً أول مثالياً، وكانت لنا الأفضلية، من حيث الاستحواذ وإهدار الفرص، على عكس الشوط الثاني الذي تراجعنا فيه».