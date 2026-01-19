شباب الأهلي يغازل لقب الشتاء.. وعجمان يستقبل الظفرة في قمة المنطقة الدافئة

يمتلك شباب الأهلي فرصة ذهبية لحسم لقب الشتاء، حين يستقبل، اليوم، في الساعة 19:45، ضيفه دبا، ضمن الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، مستفيداً من الهدية الثمينة التي تلقاها من الوحدة بإجبار العين «المتصدر» على التعادل 2-2 في افتتاح الجولة، ليخوض «فرسان دبي» المواجهة أمام «النواخذة» برغبة اعتلاء الصدارة للمرة الأولى هذا الموسم، وحسم اللقب الشرفي.

ويدخل أصحاب الأرض المباراة وفي رصيدهم 29 نقطة في المركز الثاني، وهم مرشحون فوق العادة لتحقيق الانتصار، عطفاً على موقفهم القوي في جدول الترتيب، وسلسلة انتصاراتهم المتتالية التي منحت الفريق دفعة معنوية كبيرة، إضافة إلى ترسانته الهجومية بتسجيله 20 هدفاً كثالث أقوى خط هجوم، وصلابته الدفاعية باستقبال ثلاثة أهداف فقط كأفضل دفاع في المسابقة.

وأثبت «فرسان دبي» أنهم أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، من خلال تجاوزهم ضغوط المباريات المؤجلة في فترة زمنية قصيرة، كما أنهم الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في دوري أدنوك للمحترفين بعد بطولة كأس العرب، إذ فازوا في أربع مباريات بنتيجة إجمالية بلغت (13-2).

ورغم بدء الدولي الإيراني سردار آزمون مراحل العودة من الإصابة، فإن الفريق لم يتأثر بغيابه، إذ يستند مدربه البرتغالي باولو سوزا إلى وفرة في الخيارات الفنية، في ظل امتلاك الفريق بدائل جاهزة في كل مركز، وقدرة لاعبين عدة على شغل أكثر من خانة، ما يمنح الجهاز الفني مرونة في تغيير طريقة اللعب من دون اللجوء إلى تبديلات.

وإلى جانب جاهزية الفريق فإن التاريخ يساند شباب الأهلي، إذ جمعت الفريقين 12 مواجهة سابقة، تفوق خلالها «فرسان دبي» بـ10 انتصارات مقابل انتصار وحيد لدبا، بينما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل، وسجّل شباب الأهلي 24 هدفاً مقابل سبعة فقط لـ«النواخذة».

وعلى الجانب الآخر، يدخل دبا المواجهة بقيادة نجمه العراقي مهند علي «ميمي» وفي رصيده تسع نقاط، وهو يدرك أن الفوز على منافس بحجم شباب الأهلي ستكون له آثار مهمة على جدول الترتيب والجانب النفسي، وتأتي المواجهة بالتزامن مع صحوة واضحة للفريق الذي حصد ست نقاط في آخر مباراتين، وهو ضعف ما جمعه خلال المباريات الـ10 الأولى من الموسم.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال حصد شباب الأهلي لقب الشتاء، الذي يُعدّ عادة مؤشراً أولياً إلى هوية البطل، فإنه سيفض الشراكة التاريخية مع العين في عدد مرات التتويج به (خمسة لكل منهما).

عجمان – الظفرة

يستضيف استاد راشد بن سعيد، في الساعة 17:05، مواجهة تجمع طرفي المنطقة الدافئة، عجمان صاحب المركز التاسع برصيد 13 نقطة، وضيفه الظفرة الذي يحتل المركز الثامن بـ15 نقطة، في لقاء يسعى فيه الطرفان إلى الظفر بالنقاط الثلاث من أجل البقاء بعيداً عن دائرة الخطر.

وتاريخياً، جمعت الفريقين 20 مواجهة في دوري المحترفين، تفوق خلالها عجمان بسبعة انتصارات مقابل ستة للظفرة، وتعادلا في سبع مواجهات، وسجّل الظفرة 31 هدفاً مقابل 27 لعجمان.

وخسر عجمان آخر ثلاث مباريات له في الدوري، بينما لم يتعادل الظفرة في أي من مبارياته الـ12 هذا الموسم (فاز في خمس مباريات وخسر سبعاً).