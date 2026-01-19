حارس بني ياس يندب الحظ بعد التعادل مع البطائح في الدقيقة «6+90»

تواصلت عقدة فريق البطائح لنظيره بني ياس في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما فشل «السماوي» في تحقيق فوزه الأول على منافسه للمباراة السابعة على التوالي، واكتفى بالتعادل الإيجابي 1-1، أمس، على استاد الشامخة، في ختام مرحلة الذهاب من المسابقة.

وفرّط بني ياس بفوز كان في متناوله، بعدما ظل متقدماً بالهدف الذي سجله مهاجمه المالي يوسف نياكاتي في الدقيقة «39»، قبل أن يخطف مهاجم البطائح، الكاميروني أناتولي أبانغ، هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وواصل بني ياس معاناته على ملعبه في الدوري، إذ عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الـ11 على التوالي، ليبقى في المركز الأخير برصيد ثماني نقاط، فيما حافظ البطائح على موقعه في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.

وعقب اللقاء، عبّر حارس بني ياس، فهد الظنحاني عن حزنه لضياع الفوز، مؤكداً أن «سوء الحظ لايزال يلازم فريقه».

وقال في تصريحات صحافية عقب المباراة: «إن الهدف المتأخر الذي سجله البطائح جاء بطريقة يتحمل جزءاً من مسؤوليتها»، مشدداً على «أهمية التركيز في المباريات المقبلة، مع بقاء 13 مباراة أخرى من أجل الخروج من دوامة النتائج السلبية».

بدوره، اعتبر حارس البطائح، عبدالرحمن العامري، أن التعادل خارج الأرض وأمام جماهير بني ياس يُعدّ نتيجة إيجابية، وقال في تصريحات صحافية: «حصد أربع نقاط في آخر مباراتين، يعكس التقدم نحو تحقيق هدف البقاء في دوري المحترفين».