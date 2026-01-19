جشك: التعادل لا يعكس أداء خورفكان أمام النصر.. والقادم أفضل

أكّد لاعب خورفكان، أحمد جشك، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً أفضل في أداء ونتائج الفريق الأول خلال مشاركته في منافسات دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن فريقه قدّم مباراة جيدة أمام ضيفه النصر، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، وانتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري.

ورفع خورفكان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ10، في حين بقي رصيد النصر عند 19 نقطة في المركز السادس.

وقال جشك لـ«الإمارات اليوم»: «اعتباراً من المباريات المقبلة ستظهر صورة مختلفة لفريق خورفكان، حيث سنقدم مستويات فنية عالية كما هو معروف عنا، خصوصاً مع ارتفاع معدل التركيز الذي ظهر بوضوح في مباراة النصر، وسنعمل على استثمار ذلك لتحقيق النتائج الإيجابية التي يطمح لها النادي وجماهيره».

وتابع: «أحرص في كل مباراة على تقديم أفضل أداء ممكن، سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي، إلى جانب صناعة الأهداف وتسجيلها متى ما سنحت الفرصة، كما حدث في مباراة الظفرة. طموحي دائماً تسجيل المزيد من الأهداف، لكن طبيعة دوري داخل الملعب يغلب عليها الطابع الدفاعي، ما يجعل مهمة التسجيل أكثر صعوبة».

وأوضح: «خورفكان في الأغلب يقدّم أداء فنياً جيداً في مبارياته، لكنه لم يوفق في حصد النقاط المطلوبة، إضافة إلى الإصابات التي أثرت في استقرار الفريق الفني، أتمنى أن نتمكن من تجاوز هذه التحديات في الفترة المقبلة من أجل استعادة النتائج الإيجابية».

وأضاف: «أضعنا فرصاً كثيرة جداً أمام مرمى النصر ولم نتمكن من التسجيل، وهذا أمر وارد في كرة القدم عندما لا يحالفك التوفيق، لكننا سنظهر بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة، وستكون هناك نسخة مختلفة من فريق النسور. جمهورنا لم يقصر معنا ويستحق أن يفرح».

وبشأن مغادرة المدرب، حسن العبدولي، أكّد جشك أنه استفاد كثيراً من العبدولي على المستويين الفني والمعنوي، مشيراً إلى أنه تطور بشكل واضح تحت قيادته.