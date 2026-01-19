بوشيتش: الغيابات والحظ أوقفا تقدم الجزيرة في ذهاب «المحترفين»

أكّد المدير الفني لفريق الكرة في نادي الجزيرة، الهولندي مارينو بوشيتش، أن الغيابات المؤثرة كانت عاملاً رئيساً في تراجع نتائج الفريق خلال بعض مباريات ذهاب دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن الحظ أيضاً لم يكن حليف «فخر أبوظبي» في عدد من المواجهات المهمة.

وقال بوشيتش لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق قدّم مستويات جيدة بشكل عام خلال مرحلة الذهاب، مضيفاً: «أنا راضٍ عمّا حققناه في مرحلة الذهاب، خصوصاً أن الفريق يشهد تطوراً مستمراً في الأداء، وكنا قادرين على تحقيق نتائج أفضل لولا الظروف التي فرضت علينا في مباريات مهمة، والتي خضناها بغيابات مؤثرة، بسبب الإصابات أو الارتباطات الدولية».

وأنهى الجزيرة مرحلة الذهاب من الدور الأول في المركز الخامس برصيد 21 نقطة (ستة انتصارات وثلاثة تعادلات وأربع خسائر).

وأوضح المدرب الهولندي: «شهد أداؤنا تحسناً واضحاً خلال الشهرين الأخيرين، ونجحنا في فرض أنفسنا ضمن فِرَق المقدمة، وظهر ذلك جلياً في مواجهاتنا أمام الفِرَق المنافسة على الصدارة، وأعتقد أن مركزنا في جدول الترتيب كان سيكون أفضل لو كانت قائمتنا مكتملة في تلك المباريات».

وحول خطط التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قال بوشيتش: «نتطلع إلى إبرام تعاقدات تضيف القيمة المطلوبة للفريق، ورغم امتلاك الجزيرة لعناصر مميّزة فرضت حضورها بقوة داخل الملعب، فإن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على النوعية، واستقطاب لاعبين على مستوى عالٍ من الكفاءة، بما يواكب طموحات جماهير النادي، ويساعدنا على التقدم مراكز إضافية في جدول الترتيب، والدخول بقوة في النصف الثاني من الدوري، خصوصاً في المباريات أمام فِرَق المقدمة».

وتابع: «لايزال أمامنا عدد كبير من المباريات والنقاط التي نسعى إلى الفوز بها، وأنا سعيد بشكل عام بأداء اللاعبين، سواء في التدريبات أو المباريات، وبالتطور المستمر في المستوى، وأنا فخور بما قدمه الفريق خلال الجولات الماضية».

خسارة محبطة

تطرق بوشيتش إلى الخسارة التي تعرض لها الجزيرة أمام مضيفه الوصل بهدف من دون مقابل، أول من أمس، في افتتاح الجولة الـ13 من دوري المحترفين، قائلاً: «الخسارة دائماً محبطة، لكنها تكون أكثر قسوة عندما تأتي باستقبال هدف في الدقائق الأخيرة، وقياساً على ما قدمناه طوال شوطَي المباراة، أعتقد أننا لم نستحق الخسارة».

وأضاف: «كنا الطرف الأفضل والأكثر تحكماً في مجريات اللعب، وأخطر فرصتين في اللقاء كانتا من نصيب الجزيرة، لكن حارس مرمى الوصل تألق في التصدي لهما، إحباطي الأكبر يعود إلى فقدان التركيز في الدقائق الأخيرة، وهو ما كلفنا استقبال الهدف، وحرمنا الخروج بنتيجة إيجابية».