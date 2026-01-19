الوصل يطلب البرازيلي كابرال من بوتافوغو

ذكرت صحيفة برازيلية أن نادي بوتافوغو تلقّى عرضاً رسمياً من نادي الوصل للتعاقد مع المهاجم البرازيلي، آرثر كابرال، خلال فترة الانتقالات الحالية، في خطوة تعكس اهتماماً متزايداً من أندية خارج أوروبا بخدمات اللاعب، من دون الكشف عن التفاصيل المالية للعرض المقدم حتى الآن.

وأكّدت صحيفة «غلوبو» أن تحرك الوصل جاء بعد فترة من الاهتمام الأوروبي بالمهاجم البرازيلي، إذ كان نادي تورينو الإيطالي أبدى رغبته في ضم اللاعب، في وقت سابق، واكتفى حينها بإشارات أولية حول عرض محتمل، قُدرت قيمته بنحو 11 مليون دولار كمبلغ ثابت، مع إضافات متغيّرة قد ترفع الصفقة إلى نحو 13 مليون دولار، من دون أن تتحوّل تلك المفاوضات إلى عرض رسمي.

وانضم آرثر كابرال إلى بوتافوغو في يونيو 2025، قادماً من بنفيكا البرتغالي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 16 مليون دولار شاملة الحوافز المرتبطة بالأداء، ليصبح من أبرز صفقات النادي في تلك الفترة، وسط آمال كبيرة بأن يُشكّل إضافة قوية لهجوم الفريق. وعلى الصعيد الفني، لم تكن بداية اللاعب مثالية بعد عودته من أوروبا، إذ واجه صعوبات في التأقلم مع الأجواء المحلية، مكتفياً بتسجيل خمسة أهداف وصناعة هدفين خلال 28 مباراة بمختلف المسابقات، إلا أن الجهاز الفني يرى تحسناً ملحوظاً في مستواه خلال فترة الإعداد الحالية.

ويُنظر إلى بطولة الدوري المحلي كفرصة جديدة أمام كابرال لإعادة إثبات قدراته، خصوصاً بعد المستويات الإيجابية التي قدمها في التدريبات، والتي لفتت انتباه المدرب، مارتين أنسيلمي، في وقت يظل مستقبل اللاعب مفتوحاً على جميع الاحتمالات، بين الاستمرار مع بوتافوغو أو خوض تجربة جديدة في الملاعب الإماراتية.

