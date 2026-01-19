«سلة شباب الأهلي» تخوض تحدي كاظمة في «سوبر غرب آسيا»

يحلّ فريق كاظمة الكويتي، في السادسة مساء اليوم، ضيفاً على شباب الأهلي، في لقاء يجمعهما ضمن الجولة الختامية من منافسات المجموعة الأولى في دوري «سوبر غرب آسيا» عن «المنطقة الخليجية».

ويدخل «فرسان دبي» المباراة برصيد ثماني نقاط، ويتطلع لتأكيد أحقيته بوصافة ترتيب المجموعة، في حين يسعى كاظمة، صاحب المركز الثالث برصيد سبع نقاط، إلى تحقيق الفوز ورفع شعاره «رد الاعتبار» لخسارته بصعوبة في مواجهة الذهاب التي أقيمت في نوفمبر الماضي، وانتهت لمصلحة شباب الأهلي بنتيجة (68-65).

وتبدو حظوظ شباب الأهلي وكاظمة متقاربة في جولة الختام، في ظل الإمكانات الفنية التي يمتلكها الفريقان، ويعوّل أصحاب الأرض على الزخم المعنوي عقب انتصارهم الصعب في الجولة الماضية على المحرق البحريني بنتيجة (84-83)، في مباراة حُسمت خلال الثواني الأخيرة عبر نجم الفريق الأميركي ديشوندري واشنطن، الساعي إلى تأكيد مكانته كأفضل لاعب من حيث معدل الأداء في المجموعة الأولى.

كما يبرز الوافد الجديد إلى صفوف «الفرسان»، المحترف الأميركي برابون آلين، الذي قدم أداءً لافتاً في ظهوره الأول الأسبوع الماضي، مسجلاً 19 نقطة في سلة المحرق.

في المقابل، يستند كاظمة في طموحاته إلى التطور الملحوظ في أداء لاعبيه، الذي ظهر جلياً في مباراته الأخيرة رغم الخسارة بصعوبة أمام اتحاد جدة المتصدر بنتيجة (86-84)، متسلحاً بخبرات الصربي، ستراهينيا ميكوفيتش، الذي سجل 30 نقطة، إلى جانب أحمد الذي أضاف 21 نقطة.