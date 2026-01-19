الفجيرة تستضيف 3 بطولات دولية للتنس

أعلن اتحاد الإمارات للتنس والبادل، بالتعاون مع نادي الفجيرة للتنس، تنظيم ثلاث بطولات دولية كبرى للتنس، يبلغ مجموع جوائزها 200 ألف دولار، وذلك برعاية ودعم حكومة الفجيرة، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للتنس ورابطة محترفي التنس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه نادي الفجيرة للتنس، أمس، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي، عبدالغفور بهروزيان، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس والبادل، عمر شريف المرزوقي، ومديرة النادي، هانية ريكي، إلى جانب الحكم العام، لوسي آدموفسكا، والحكم العام لبطولة رابطة محترفي التنس، جيري آدموفسكي.

وتقام بطولة السيدات خلال الفترة من 26 إلى 31 يناير الجاري، بقيمة جوائز تبلغ 100 ألف دولار، وبمشاركة نخبة من أفضل لاعبات التنس في العالم، المصنفات دولياً.

فيما تقام البطولة الثانية في الثاني من مارس المقبل، والثالثة في التاسع مارس المقبل، وتبلغ قيمة جوائز كل منهما 50 ألف دولار. ووصف بهروزيان استضافة هذه البطولات ذات التصنيف الدولي المتقدم بأنها إحدى ثمار النقلة النوعية التي يشهدها نادي الفجيرة للتنس، مؤكداً أن استدامة التعاون مع اتحاد الإمارات للتنس والبادل ستقود إلى نجاحات نوعية إضافية، وأشار إلى أن كل بطولة تقام في الفجيرة تُعد مشروعاً تطويرياً ومجتمعياً وتنافسياً مميزاً، يسهم في دعم لاعبي دولة الإمارات من المواطنين والمقيمين، ويمنح فرصة مهمة لدعم المنتخبات الوطنية.

من جانبه، أكد المرزوقي أن نجاح نادي الفجيرة للتنس في استقطاب وتنظيم البطولات الدولية يعكس مكانته المتميزة على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، يحرص على دعم البطولات التي تُنظم في الدولة على مختلف المستويات.