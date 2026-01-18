محمد بن راشد يشهد جانباً من سباق "ديوان سموّ حاكم دبي" ضمن منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، جانباً من سباق "ديوان سموّ حاكم دبي" ضمن منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية، وشهد السباق مشاركة قياسية من 29 فريقاً و289 دراجاً من 51 جنسية مختلفة.

وتُوِّج أليساندرو بورجو من فريق أمنيات شباب الأهلي بطلاً للسباق، في منافسة جمعت أقوى الدراجين بإجمالي جوائز مالية يبلغ مليون درهم.