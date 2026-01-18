البدلاء صنعوا الفارق.. الشارقة يتغلب على كلباء 3-1

عزّز الشارقة من حظوظه في البقاء بدوري أدنوك للمحترفين، بعدما فاز على ضيفه كلباء بنتيجة 3-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من البطولة.

وبدأ الشارقة اللقاء بأفضلية مبكرة، حين افتتح لوان بيريرا التسجيل، مستغلًا تسديدة لم يُحسن حارس كلباء التعامل معها، ليمنح أصحاب الأرض تقدمًا مبكرًا في الدقيقة «9».

غير أن كلباء سرعان ما استعاد توازنه وفرض حضوره الهجومي، مهددًا مرمى الشارقة في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة ريغان أليفودا التي أبعدها شاهين عبدالرحمن قبل أن تتجاوز خط المرمى، إضافة إلى رأسية شهريار موغانلو التي اصطدمت بالقائم وخرجت خارج الملعب.

وتمكن الضيوف من ترجمة أفضليتهم بإدراك التعادل عبر ريني ريفاس، الذي تابع كرة ركنية نفذها أحمد نور الله، مستغلًا غياب الرقابة الدفاعية، ليودع الكرة الشباك في الدقيقة «39».

وفي الشوط الثاني، واجه الشارقة صعوبة واضحة في استعادة التقدم، في ظل التنظيم الدفاعي الجيد لفريق كلباء، رغم محاولات متفرقة كان أبرزها رأسية لوان بيريرا في الدقيقة «60»، والتي أنقذها الحارس سلطان المنذري ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية.

وجاء الحسم بفضل اللاعبين البدلاء، إذ سجل حارب عبدالله هدف التقدم بعد دقيقتين فقط من نزوله بديلًا لإيغور كورنادو، عقب فاصل من المراوغات الجيدة لدفاع كلباء في الدقيقة «79».

وبعدها بثلاث دقائق، عزز البديل الآخر فراس بالعربي تقدم فريقه، مستفيداً من تمريرة متقنة من لوان بيريرا، ليؤكد فوز «الملك» ويمنحه ثلاث نقاط ثمينة، رفع بها رصيده إلى 14 نقطة متقدمًا إلى المركز التاسع، بينما تجمد رصيد كلباء عند 16 نقطة في المركز السابع دون تغيير.