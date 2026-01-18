البطائح يُعادل بني ياس في الدقيقة "90+6"

فرّط بني ياس في فوزٍ كان في المتناول أمام ضيفه البطائح، واكتفى بالتعادل الإيجابي 1-1، اليوم الأحد، على استاد الشامخة، ضمن ختام مرحلة الذهاب من المسابقة.

وجاءت المباراة حماسية في مجمل فتراتها، إذ بدأ البطائح اللقاء بنشاط هجومي واضح، وكاد أناتولي أن يمنح فريقه التقدم بضربة رأس، تصدى لها حارس بني ياس فهد الظنحاني، كما أنقذت العارضة مرمى بني ياس من هدفٍ محقق بعد كرة عرضية لعبها جيانلوكا مونيز.

ومع مرور الوقت، فرض بني ياس حضوره ونجح في الوصول أكثر من مرة إلى مرمى البطائح، إلى أن تمكن مهاجم بني ياس المالي يوسف نياكاتي من ترجمة أفضليته إلى هدف، مستفيدًا من مجهود فردي مميز في الدقيقة «39».

وفي الشوط الثاني، كثّف البطائح محاولاته لإدراك التعادل، وهدد مرمى بني ياس في أكثر من مناسبة، أبرزها ضربة رأس لأناتولي مرت فوق العارضة، وتسديدة قوية لعزيز جانييف تصدى لها فهد الظنحاني.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، تمكن أناتولي من تسجيل هدف التعادل من متابعة لكرة مرتدة من الحارس فهد الظنحاني، وصدّقت تقنية «الفار» على احتساب الهدف، وسط اعتراض من الجهاز الفني لنادي بني ياس، وذلك في الدقيقة «90+6».

وبهذه النتيجة، بقي بني ياس في المركز الأخير برصيد ثماني نقاط، فيما حل البطائح في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.