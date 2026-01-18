فريقا «الإمارات» و«الحبتور» يتقاسمان صدارة كأس دبي الفضية للبولو

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات لتحقيق الفوز على فريق جهانجيري بنتيجة 10-9، في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2026، التي يستضيفها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة 5 فرق وبمعدل هانديكاب 20 جول.

ورفع فريق الإمارات رصيده بذلك إلى 4 نقاط، محققاً فوزه الثاني على التوالي في البطولة.

وفي المباراة الثانية ضمن الجولة نفسها، فاز فريق الحبتور على فريق بنجاش بنتيجة 9-7، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط أيضاً من مباراتين فقط، ويتصدر ترتيب البطولة في ختام الجولة الثالثة.

وبلغ إجمالي الأهداف المسجلة في البطولة حتى نهاية الجولة الثالثة 99 هدفاً خلال 6 مباريات، بمعدل 16.5 هدف في المباراة الواحدة.

يعد فريقا الإمارات وبنجاش الأكثر تسجيلاً للأهداف حتى الآن، بعدما خاض كل منهما 3 مباريات وسجل كل فريق 26 هدفاً في حين خاضت بقية الفرق مباراتين فقط وسجل فريق الحبتور 18 هدفاً، وجهانجيري 15 هدفاً، والذئاب 14 هدفاً.